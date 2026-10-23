Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Mozambique: Đào tạo nhân lực chất lượng cao

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn gặp mặt các sinh viên Mozambique trước khi sang Việt Nam nhập học năm học 2026 - 2027. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ nhiệt liệt chúc mừng 15 tân sinh viên Mozambique đã xuất sắc nhận được học bổng của Chính phủ Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh đây là thành quả đáng tự hào từ sự nỗ lực của các em cùng sự đồng hành của gia đình, thầy cô.

Việc trao đổi học bổng không chỉ là một dự án hợp tác giáo dục mà còn là một sự đầu tư chiến lược cho tương lai của thế hệ trẻ Mozambique, cũng là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước. Theo Đại sứ, các em sinh viên niên khóa này là những gương mặt tiên phong được hưởng lợi từ bước tiến mới trong hợp tác song phương, sau khi hai Chính phủ ký mới Hiệp định hợp tác giáo dục đại học (tháng 1/2026) để tạo khuôn khổ nâng chỉ tiêu học bổng thường niên từ 10 lên 15 suất.

Chia sẻ về Việt Nam, Đại sứ giới thiệu những nét đặc sắc trong lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu khách và tình cảm hữu nghị mà nhân dân Việt Nam dành cho Mozambique cũng như những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, khoa học công nghệ của Việt Nam ngày nay. Đại sứ bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ dần trở thành ngôi nhà thứ hai của các sinh viên trong những năm tháng học tập, trưởng thành và khám phá những trải nghiệm mới.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn mong các tân sinh viên nghiêm túc học tập, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đặc biệt là tiếng Việt. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Đại sứ khuyến khích các sinh viên chủ động hòa nhập, cởi mở đón nhận những khác biệt văn hóa, chịu khó quan sát, lắng nghe và không ngừng học hỏi từ chính cuộc sống hằng ngày cũng như từ những người xung quanh, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức trên ghế nhà trường. Đại sứ nhắn nhủ các sinh viên không ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhà trường, bạn bè và Đại sứ quán nếu gặp khó khăn trong cuộc sống xa nhà.

Để các em có một hành trình học tập trọn vẹn nhất, Đại sứ mong các tân sinh viên nghiêm túc học tập, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đặc biệt là tiếng Việt, tuân thủ luật pháp Việt Nam cũng như quy định của nhà trường, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Đại sứ kỳ vọng các du học sinh sẽ sớm hòa nhập với môi trường mới, hiểu và yêu đất nước, con người Việt Nam, cũng như giới thiệu với bạn bè Việt Nam về những giá trị văn hóa, lịch sử, phẩm chất của con người Mozambique, qua đó trở thành cầu nối gắn kết hai đất nước, dân tộc.

Bà Carla Caomba, Viện trưởng Viện Học bổng Mozambique trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của Đại sứ, Đại sứ quán trong suốt quá trình tuyển chọn và hoàn thiện thủ tục tiếp nhận du học sinh. Theo Viện trưởng, trong bối cảnh Chính phủ Mozambique đang đẩy mạnh chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình hợp tác giáo dục với Việt Nam mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt và thiết thực, trực tiếp hỗ trợ Mozambique đào tạo một thế hệ trẻ kế cận trong các lĩnh vực mà Mozambique đang rất cần hiện nay như công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin, y tế...

Viện trưởng mong muốn mỗi sinh viên hãy ý thức được niềm vinh dự này, nỗ lực học tập thật tốt, rèn luyện kỷ luật nghiêm túc để tiếp thu tối đa tinh hoa tri thức và công nghệ của Việt Nam. Bà kỳ vọng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các em sẽ trở về quê hương với hành trang vững chắc, cống hiến cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Mozambique và trở thành thế hệ kế thừa, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Đại sứ, các tân sinh viên và đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mozambique)

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đã lắng nghe những tâm tư, chia sẻ của các tân sinh viên trước ngày lên đường. Đại sứ cũng trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc của sinh viên xoay quanh chương trình học tập, điều kiện sinh hoạt tại Việt Nam và những kinh nghiệm thực tế để nhanh chóng thích nghi.

Ngay sau phần trao đổi, trong không gian ấm cúng tại trụ sở Đại sứ quán, các tân sinh viên đã vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được trải nghiệm các món ăn và đồ uống đặc sắc của Việt Nam như phở, trà chanh, cà phê, kẹo lạc… Chương trình không chỉ là một trải nghiệm văn hóa thú vị, mà còn là lời chào đón nồng hậu, để lại ấn tượng sâu sắc và nhen nhóm trong lòng mỗi du học sinh sự yêu mến dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học được ký tháng 1/2026 nhằm cụ thể hóa nội dung về giáo dục tại Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa ký năm 2007, đồng thời đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng và chiều hướng phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương Việt Nam - Mozambique.

Hiệp định vừa ký kết bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có thúc đẩy các dự án giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật, đào tạo, trao đổi sinh viên và các lĩnh vực khác.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)