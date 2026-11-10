Thúc đẩy hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tại hội nghị.

Mở rộng kết nối, đa dạng hóa mô hình hợp tác

Hội nghị trao đổi công tác giáo dục năm 2026 diễn ra sáng 10/11 tại Quảng Ninh, do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chủ trì tổ chức nhằm tăng cường kết nối, đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nhấn mạnh, những năm qua, cơ chế hội nghị trao đổi công tác giáo dục giữa các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây được duy trì, tạo diễn đàn để các bên chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục, kết nối các cơ sở giáo dục, thúc đẩy trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và triển khai các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu của mỗi bên.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị năm nay tiếp tục cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2026, đồng thời kế thừa và phát huy những kết quả hợp tác đã được các bên thống nhất tại Hội nghị năm 2025.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động ngày càng sâu rộng đến giáo dục, đào tạo và thị trường lao động, hội nghị lựa chọn chủ đề: “Đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo giữa 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)”.

Theo ông Dũng, đây là chủ đề có ý nghĩa thiết thực. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ đặt ra yêu cầu đối với ngành Giáo dục không chỉ chủ động thích ứng, đổi mới phương thức quản lý và tổ chức dạy học, mà còn phải chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Vì vậy, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực giữa các địa phương, cơ sở giáo dục ngày càng trở nên cần thiết.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào việc tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; mở rộng trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và giao lưu giáo dục.

Đoàn đại biểu Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Phía Quảng Tây đề xuất ưu tiên học bổng các ngành trí tuệ nhân tạo và công nghệ số; tăng cường kết nối giữa các trường đại học với doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và sản xuất ứng dụng công nghệ số.

Các tỉnh, thành phố của Việt Nam cũng tích cực tham gia những hoạt động giao lưu nhân văn thường niên do Quảng Tây tổ chức như: “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, “Sinh viên ASEAN trải nghiệm Quảng Tây” và chương trình “Phụ huynh lưu học sinh tham quan, tìm hiểu Quảng Tây”.

Đại diện Hải Phòng đề xuất duy trì trao đổi trực tuyến định kỳ và tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo.

Lạng Sơn quan tâm đến công tác bồi dưỡng nhà giáo, nghiên cứu mô hình đào tạo nghề 2+1.

Trường Đại học Hạ Long đề xuất liên kết đào tạo theo các mô hình 2+2, 3+1. Trong khi đó, Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh) đề xuất tổ chức trại hè, giao lưu giáo viên tiếng Trung và tăng số suất học bổng đại học dành cho học sinh Quảng Ninh.

Các đề xuất cho thấy sự chủ động của các địa phương, cơ sở giáo dục trong tìm kiếm những hướng hợp tác phù hợp với thế mạnh và nhu cầu thực tế.

Qua đó, mở ra cơ hội đa dạng hóa chương trình liên kết, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo thêm điều kiện học tập, giao lưu quốc tế cho người học.

Cụ thể hóa thỏa thuận, hướng tới hiệu quả thực chất

Đánh giá về ý nghĩa của các nội dung trao đổi, ông Nguyễn Việt Dũng cho rằng, những vấn đề được thảo luận tại hội nghị đều hướng tới mục tiêu chung là đưa hợp tác giáo dục ngày càng thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời mang lại lợi ích cụ thể cho người học, đội ngũ nhà giáo và các cơ sở giáo dục.

Quang cảnh hội nghị.

Để tiếp tục phát huy kết quả Hội nghị, ông đề nghị các cơ quan đầu mối của các bên duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất; tăng cường kết nối trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục có nhu cầu và thế mạnh phù hợp.

Những nội dung đã đủ điều kiện cần chủ động thúc đẩy triển khai; những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sẽ được các bên trao đổi, từng bước hoàn thiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế và quy định của mỗi bên.

Đáng chú ý, Bản ghi nhớ hợp tác năm 2026 được các bên ký kết xác định việc xây dựng kế hoạch triển khai, bố trí đầu mối theo dõi và định kỳ trao đổi thông tin về tiến độ thực hiện.

Đây là cơ sở để những nội dung đã thống nhất tại hội nghị tiếp tục được cụ thể hóa trong thời gian tới.

Các bên kỳ vọng Bản ghi nhớ sẽ tạo nền tảng để cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục tăng cường kết nối, hình thành thêm những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Theo cơ chế luân phiên, Hội nghị trao đổi công tác giáo dục năm 2027 dự kiến được tổ chức tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Việt Dũng bày tỏ mong muốn tại hội nghị tiếp theo, các bên sẽ cùng chia sẻ thêm nhiều kết quả mới, mô hình hợp tác hiệu quả và những câu chuyện thành công từ chính các cơ sở giáo dục, nhà giáo và người học.