Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân (tráii) và Hiệu trưởng Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải Lưu Nguyên Xuân ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai trường. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Thượng Hải)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, NEU và SUFE có nhiều điểm tương đồng về sứ mệnh, thế mạnh chuyên môn và lộ trình phát triển. Việc chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, thiết lập cơ chế nghiên cứu chung là dấu mốc quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác giữa hai trường.

Trong thời gian tới, Giám đốc Bùi Đức Thọ cho biết, hai trường sẽ cùng triển khai nghiên cứu về những chủ đề như hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Trung, tiến trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và kinh tế số. Bên cạnh đó, hai bên dự định sẽ tiếp tục mở rộng chiều sâu và phạm vi hợp tác thông qua các hoạt động ​​như tổ chức diễn đàn học thuật, trao đổi chuyên môn và triển khai các chương trình phát triển nhân tài.

Điểm lại quá trình hợp tác giữa hai trường thời gian qua, Hiệu trưởng Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải Lưu Nguyên Xuân cho rằng, các hoạt động trao đổi sinh viên, chương trình học tập mùa hè… đều là những hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục.

Hiệu trưởng Lưu Xuân Nguyên nhấn mạnh, hai nước Trung - Việt núi sông liền một dải, quan hệ kinh tế - thương mại chặt chẽ; hợp tác giữa hai bên hiện nay đã vượt xa khuôn khổ thông thương bình thường mà là sự đan xen sâu sắc về đầu tư, thương mại hàng hóa và công nghệ, sự liên kết giữa các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng cũng ngày càng chặt chẽ.

Trước những biến đổi sâu rộng của cục diện kinh tế - thương mại toàn cầu, các cơ chế thuế quan cũng như cấu trúc chuỗi cung ứng, học giả hai nước cần thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, dài hạn tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp; thông qua việc thu thập dữ liệu thực tế để công bố các công trình nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến phân công lao động quốc tế, nâng cao chuỗi giá trị và hoạt động của doanh nghiệp, ông Lưu Xuân Nguyên cho biết thêm.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng đã điểm lại những nét lớn trong quan hệ Việt - Trung thời gian qua, đặc biệt là thành tựu trong hợp tác về giáo dục giữa hai nước. Trong 54 văn kiện hợp tác về giáo dục giữa hai nước ký tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 4/2026), đã có 1/3 số lượng văn kiện được ký giữa các viện trường Việt Nam với các cơ sở nghiên cứu, giáo dục tại Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô.

Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt của quá trình phát triển. Với Việt Nam là thực hiện nghị quyết Đại hội XIV với các mục tiêu chiến lược năm 2030 và năm 2045, nhất là từ nay đến năm 2030, phải duy trì tăng trưởng ở mức hai con số. Với Trung Quốc, năm 2026 là năm đầu tiên bắt tay thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và cũng là năm bứt phá để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đã được Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, hướng tới tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XXI vào cuối năm sau.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng phát biểu. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Thượng Hải)

Trong bối cảnh đó, Tổng Lãnh sự mong Trung tâm nghiên cứu chung của hai trường sớm bắt tay thực hiện và đưa ra các sản phẩm nghiên cứu chung thiết thực, phục vụ tốt nhất cho quá trình phát triển của hai nước, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Tài chính Nam bán cầu, thuộc Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải Chu Lâm Khả đã trình bày tổng quan về Trung tâm nghiên cứu chung giữa hai trường, bao gồm định hướng, trọng tâm nghiên cứu và cơ chế vận hành.

Ông cho biết, Trung tâm được thành lập và quản lý bởi Viện Kinh tế và Tài chính Nam bán cầu thuộc SUFE phối hợp cùng Trường Kinh doanh thuộc NEU. Mục tiêu nghiên cứu của Trung tâm tập trung vào các lĩnh vực như thương mại và đầu tư Trung - Việt; tiến trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và nâng cấp công nghiệp tại Việt Nam; hợp tác kinh tế Trung - Việt trong khuôn khổ Hiệp định RCEP; kinh tế số và thương mại điện tử qua biên giới của Việt Nam. Ngoài ra, Trung tâm hướng tới thúc đẩy hợp tác lâu dài thông qua ba cơ chế chính: các dự án nghiên cứu chung, các kỳ họp thường niên và cử chuyên gia, học giả sang nghiên cứu, trao đổi học thuật.

Việc thành lập Trung tâm nghiên cứu chung giữa NEU và SUFE đánh dấu một bước chuyển mình trong quan hệ hợp tác giữa hai trường, từ các hoạt động trao đổi nhân sự đơn thuần tiến tới hợp tác nghiên cứu chung mang tính thể chế và dài hạn.

Thông qua Trung tâm này, hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo nhân tài, nghiên cứu học thuật, tư vấn chính sách và nghiên cứu doanh nghiệp, từ đó cung cấp nền tảng trí tuệ vững chắc hơn cho hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như thúc đẩy sự gắn kết giữa các chuỗi công nghiệp.

Tại Diễn đàn “Hợp tác kinh tế - thương mại và cộng hưởng chuỗi công nghiệp Trung Quốc - Việt Nam”, các chuyên gia, học giả, doanh nghiệp hai bên đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc và tập trung thảo luận về hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Trung, sự phối hợp giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam, sự cộng hưởng chuỗi công nghiệp, cũng như các yêu cầu thực tiễn đối với hoạt động kinh doanh qua biên giới.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải)