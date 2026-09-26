Thúc đẩy hợp tác giáo dục kỹ thuật, khoa học và công nghệ Việt Nam - LB Nga

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Hoàng Anh)

Diễn đàn do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Cơ quan Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, Cơ quan Đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo) tại Việt Nam và Liên minh các trường đại học kỹ thuật Nga - Việt tổ chức, nhằm thảo luận các cơ chế thực tiễn thúc đẩy hợp tác giữa Nga - Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, khoa học và công nghệ.

Diễn đàn bao gồm hai phiên toàn thể, với các nội dung hướng tới xây dựng mô hình hợp tác lâu dài giữa các tổ chức giáo dục, khoa học với ngành công nghiệp, trên cơ sở nhu cầu phát triển của nền kinh tế hai nước; đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, phát triển nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án chung trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Phiên thứ nhất: “Các giải pháp giáo dục cho nhu cầu nhân sự của các ngành công nghiệp Nga và Việt Nam”tập trung vào nhu cầu triển vọng của các ngành công nghiệp hai nước đối với nhân sự kỹ sư - kỹ thuật trong khoảng 3-5 năm tới, các chuyên ngành và năng lực có nhu cầu cao trên thị trường, phát triển đào tạo theo định hướng thực hành, yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với các chương trình giáo dục hiện đại.

Đại diện các trường đại học đã xem xét khả năng phát triển các chương trình đào tạo chung (chương trình liên kết) ở bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, đào tạo ngôn ngữ và đào tạo giáo viên; tổ chức thực tập sản xuất và thực tập chuyên môn; thành lập các trung tâm đào tạo và phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy.

Các tham luận chú trọng đến đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyên gia thực tiễn, tổ chức thực hành và thực tập công nghiệp, đào tạo vận hành, bảo trì, phát triển công nghệ và thiết bị của Nga và Việt Nam.

Phiên họp toàn thể thứ hai “Khoa học, công nghệ và nghiên cứu ứng dụng chung” tập trung xác định các lĩnh vực hợp tác khoa học và công nghệ có nhiều triển vọng giữa Nga và Việt Nam. Các đại biểu đã xem xét khả năng triển khai nghiên cứu và phát triển (R&D) chung, thành lập các nhóm nghiên cứu Nga - Việt, thành lập các phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu chung.

Đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hoàng Anh)

Đại diện các tổ chức giáo dục hàng đầu của Nga, trong đó có Đại học Kỹ thuật quốc gia Bauman Moscow, Đại học Hàng không Moscow, Đại học Nghiên cứu quốc gia Nizhny Novgorod mang tên N.I. Lobachevsky, Đại học quốc gia Thái Bình Dương, Đại học Mỏ St. Petersburg Nữ Hoàng Ekatherina đệ nhị, Đại học Y khoa quốc gia Moskva số 1 mang tên Sechenov I.M. (Đại học Sechenov), đại diện một số tập đoàn nhà nước và các doanh nghiệp công nghiệp Nga, trình bày tham luận tại diễn đàn.

Về phía Việt Nam, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội đã giới thiệu tiềm năng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của trường. Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương, trình bày về hợp tác nghiên cứu ứng dụng giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Ngoài ra, đại diện của một số trung tâm nghiên cứu, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp của Việt Nam đã có tham luận về các lĩnh vực như mạng lưới điện thông minh, vật liệu mới, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, Robotics, thiết bị tự hành thông minh…

Bước chuyển từ “trao đổi” sang “cùng thực hiện”

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko nhấn mạnh phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ là một trong những lĩnh vực quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt.

Theo Đại sứ, nhiệm vụ hiện nay là cụ thể hóa những thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất bằng các dự án thiết thực. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và các cuộc đàm phán tại Moscow đã khẳng định sự quan tâm của hai nước trong việc mở rộng hợp tác thực tiễn hơn nữa.

Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Liên hiệp các trường đại học kỹ thuật Nga – Việt, với hoạt động bao trùm trong lĩnh vực giàu tiềm năng và có nhu cầu cao như chế tạo máy bay, năng lượng hạt nhân và năng lượng hydro, các nguồn năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, điện lực, kỹ thuật điện...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam PGS. TS Trần Trung Tính phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Hoàng Anh)

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam PGS. TS Trần Trung Tính đánh giá cao sáng kiến tổ chức hoạt động với các nội dung thiết thực, trực tiếp góp phần triển khai những định hướng hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng cho rằng Liên minh các trường đại học kỹ thuật Nga - Việt cần phát huy vai trò cầu nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, để hoạt động đào tạo và nghiên cứu gắn chặt với nhu cầu thực tế của các ngành công nghiệp và lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Thông điệp được Thứ trưởng Trần Trung Tính nhấn mạnh là cần chuyển mạnh từ “trao đổi” sang “cùng thực hiện, đồng sáng tạo”: cùng đào tạo kỹ sư và chuyên gia công nghệ; xây dựng các nhóm nghiên cứu; triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ; khai thác hạ tầng nghiên cứu, hướng tới các kết quả có khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thứ trưởng khẳng định, Bộ sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan của Liên bang Nga nhằm hỗ trợ kết nối các tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu chung, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Bài toán đào tạo chung

Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam Vyacheslav Nikolaevich Kharinov cho biết, hợp tác kinh tế - công nghiệp giữa Nga và Việt Nam đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó việc tiếp tục mở rộng hợp tác phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhân lực có trình độ cũng như năng lực công nghệ.

Theo ông Vyacheslav Nikolaevich Kharinov, đây cũng là lý do tại sao Diễn đàn có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Tại Diễn đàn, đại diện các trường đại học, tổ chức khoa học và ngành công nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi về nhu cầu nhân lực, các năng lực chuyên môn mà doanh nghiệp Nga và Việt Nam cần trong những năm tới, cũng như khả năng điều chỉnh các chương trình đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế hai nước.

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Vladimirovich Murashkin khẳng định, giáo dục, khoa học và đào tạo nguồn nhân lực là những lĩnh vực tạo nền tảng hợp tác lâu dài giữa Nga và Việt Nam. Việc thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học, các tổ chức khoa học và đại diện các ngành công nghiệp của hai nước đặc biệt quan trọng. Ông khẳng định Rossotrudnichestvo cùng Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến này.

Đại diện Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Hoàng Anh)

Hai phiên toàn thể của Diễn đàn đã tập trung vào hai nội dung có mối liên hệ chặt chẽ, đó là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ theo hướng nghiên cứu ứng dụng.

Các đại biểu xác định những lĩnh vực tiềm năng, đối tác và cơ chế thực hiện các sáng kiến chung về giáo dục, khoa học và công nghệ. Hai bên đặc biệt chú trọng hình thành quan hệ bền vững giữa các trường đại học, tổ chức khoa học và doanh nghiệp công nghiệp; thành lập các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm chung; phát triển trao đổi học thuật và đào tạo nhân sự kỹ thuật phù hợp nhu cầu lâu dài của ngành công nghiệp hai nước.

Diễn đàn "Giáo dục kỹ thuật, khoa học và công nghệ vì sự phát triển công nghiệp” là tiếp nối chuỗi các hoạt động chuyên đề trong năm 2026 – năm được lãnh đạo hai nước chọn là Năm Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Diễn đàn đã góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án giáo dục, nghiên cứu và công nghệ chung, hướng tới đào tạo nhân sự kỹ thuật trình độ cao và phát triển tiềm năng công nghệ của hai nước.