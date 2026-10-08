Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và EU

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng tiếp phái đoàn thuộc Ủy ban Châu Âu. Ảnh: Đình Tuệ.

Trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế về Hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 được khai mạc tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng và đại diện một số vụ/cục/đơn vị có cuộc tiếp và làm việc với ông Stefaan Hermans - Cục trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế, Tổng Cục Giáo dục, Thanh niên, Thể thao và Văn hóa thuộc Ủy ban Châu Âu.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng chào mừng đoàn công tác của Ủy ban châu Âu đến Việt Nam, đồng thời cho rằng việc quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) được nâng lên thành Đối tác chiến lược toàn diện mở ra nhiều cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác trong khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và châu Âu theo hướng thiết thực, hiệu quả; tạo thêm cơ hội để sinh viên Việt Nam trao đổi, học tập tại châu Âu và tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học hai bên.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao đổi tại buổi làm việc.

Một nội dung được nhấn mạnh là tăng cường kết nối trực tiếp giữa các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài. Bộ GD&ĐT đang xây dựng mạng lưới chuyên gia và mong muốn EU hỗ trợ kết nối để các nhà khoa học hai bên có thể trực tiếp trao đổi, hợp tác. Thứ trưởng đề nghị EU tiếp tục đồng hành trong các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và công nghệ giáo dục đang phát triển nhanh chóng.

Trao đổi tại cuộc gặp, ông Stefaan Hermans nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục và nghiên cứu giữa EU và Việt Nam, trong đó Erasmus+ góp phần thúc đẩy giao lưu, trao đổi và hợp tác giữa người học, nhà nghiên cứu và các cơ sở giáo dục hai bên.

Phía EU mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác trong khuôn khổ Erasmus+, tạo thêm cơ hội trao đổi, học tập và hợp tác cho sinh viên, nhà nghiên cứu Việt Nam.

Ông Stefaan Hermans chia sẻ ý kiến tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Về giáo dục nghề nghiệp, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cảm ơn EU đã hỗ trợ Việt Nam triển khai Chương trình hợp tác Việt Nam – EU về giáo dục nghề nghiệp (VETVET) và mong muốn dự án sớm được triển khai. Phía EU khẳng định sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và hướng tới triển khai các nội dung cụ thể.

Việt Nam luôn coi EU là một đối tác quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời mong muốn không chỉ duy trì mà còn nâng tầm hợp tác Việt Nam – EU trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trao đổi người học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng khẳng định EU là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời nhấn mạnh, hợp tác không chỉ dừng ở việc ký kết, trao đổi hay tổ chức các cuộc gặp mà cần tạo ra những kết quả, sản phẩm thiết thực, hiệu quả và mang lại lợi ích cụ thể cho hai bên.