Thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam-Mozambique

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn phát biểu dặn dò và động viên các tân sinh viên Mozambique trước khi lên đường sang Việt Nam học tập trong năm học 2026-2027.Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng 15 tân sinh viên xuất sắc nhận được học bổng của Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn nhấn mạnh đây không chỉ là dự án hợp tác giáo dục mà còn là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai thế hệ trẻ Mozambique, đồng thời là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Đại sứ cho biết các sinh viên khóa này là những gương mặt tiên phong được thụ hưởng thành quả từ bước tiến mới trong hợp tác song phương sau khi hai chính phủ ký Hiệp định hợp tác giáo dục đại học mới (tháng 1/2026) nhằm tạo khuôn khổ nâng chỉ tiêu học bổng thường niên từ 10 lên 15 suất.

Chia sẻ về Việt Nam, Đại sứ giới thiệu những nét đặc sắc trong lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu khách cũng như những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của đất nước. Đại sứ khuyến khích các lưu học sinh chủ động hòa nhập, tích cực tìm hiểu văn hóa, tuân thủ pháp luật Việt Nam và quy định của nhà trường, với kỳ vọng các em sẽ sớm trở thành cầu nối gắn kết hai quốc gia, hai dân tộc.

Bà Carla Caomba, Viện trưởng Viện Học bổng Mozambique, phát biểu tại buổi gặp mặt, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chương trình hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giữa hai chính phủ. Ảnh: TTXVN phát

Về phần mình, Viện trưởng Viện Học bổng Mozambique Carla Caomba trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán trong suốt quá trình tuyển chọn du học sinh. Bà đánh giá trong bối cảnh Chính phủ Mozambique đang đẩy mạnh chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình hợp tác giáo dục với Việt Nam mang ý nghĩa rất thiết thực, trực tiếp hỗ trợ Mozambique đào tạo thế hệ trẻ ở các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin và y tế.

Bà Carla Caomba kỳ vọng các sinh viên sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện kỷ luật nghiêm túc để tiếp thu tri thức và công nghệ của Việt Nam, qua đó chuẩn bị hành trang vững chắc để trở về cống hiến cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời kế thừa, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống song phương.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn cùng bà Carla Caomba chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên Mozambique tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Maputo. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc của sinh viên xoay quanh chương trình học tập, điều kiện sinh hoạt tại Việt Nam và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế để các em nhanh chóng thích nghi. Nhân dịp này, các tân sinh viên cũng có dịp thưởng thức các món ăn, thức uống đặc sắc của Việt Nam như phở, trà chanh, cà phê, kẹo lạc... Đây là hoạt động giao lưu văn hóa thiết thực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các du học sinh trước ngày lên đường.

Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học được ký vào tháng 1/2026 nhằm cụ thể hóa nội dung giáo dục tại Hiệp định hợp tác giáo dục và văn hóa ký năm 2007. Văn kiện mới này bao trùm nhiều lĩnh vực hợp tác như thúc đẩy các dự án giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật và trao đổi sinh viên, qua đó đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng và chiều hướng phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương Việt Nam - Mozambique.