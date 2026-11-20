Đoàn đại biểu Việt Nam tại tọa đàm.

Sáng 20/11, tại tỉnh Vân Nam, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác Việt Nam đã có buổi tọa đàm với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tham dự tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, tại cuộc hội đàm ngày 17/11/2026 ở Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thống nhất nhiều định hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, trong đó có tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa; tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Vân Nam, hai bên cũng nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác về thể chế, hạ tầng, kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao việc phía Vân Nam đã chuẩn bị chu đáo các nội dung về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để trao đổi với Đoàn. Đồng chí thông tin, Việt Nam xác định con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm phát triển đất nước; từ đó đặt ra yêu cầu mới đối với công tác cán bộ, cả về đội ngũ cán bộ có chuyên môn khoa học, công nghệ và về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực này của cấp ủy các cấp. Đồng chí mong muốn được nghe kinh nghiệm của tỉnh Vân Nam về những vấn đề này.

Chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

Tại buổi tọa đàm, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam đã giới thiệu những chủ trương, chính sách và kinh nghiệm của địa phương trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo phía Vân Nam, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai theo hướng gắn chặt với yêu cầu thực tiễn và vị trí công tác, thực hiện phương châm cán bộ làm gì thì được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tương ứng; thiếu kiến thức, kỹ năng nào thì được bổ sung nội dung đó.

Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, tỉnh Vân Nam chú trọng cập nhật kiến thức về đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường đào tạo thông qua nghiên cứu tình huống và thực hành giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Một trong những kinh nghiệm đáng chú ý được phía Vân Nam chia sẻ là chính sách thu hút và sử dụng nhân tài phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương. Tỉnh triển khai các cơ chế linh hoạt, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và đơn vị sử dụng lao động trong tuyển dụng, đánh giá, đãi ngộ và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Đáng chú ý, Vân Nam áp dụng phương châm không nhất thiết phải thu hút chuyên gia, nhà khoa học đến làm việc lâu dài tại địa phương mà có thể huy động nguồn lực thông qua các chương trình nghiên cứu, dự án hợp tác, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hai bên đã trao đổi về vai trò của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phía Vân Nam cho biết, địa phương chú trọng gắn quy hoạch phát triển nguồn nhân lực với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; định hướng các cơ sở giáo dục đại học phát triển ngành, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của địa phương, trong đó có nông nghiệp, khoa học, công nghệ và các ngành công nghiệp đặc thù.

Hai bên cũng trao đổi về công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, cơ chế quản trị cơ sở giáo dục đại học và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo thông tin được phía Vân Nam chia sẻ tại tọa đàm, hiện có khoảng 1.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại tỉnh Vân Nam. Hai bên quan tâm đến việc tiếp tục mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đối với hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đại diện phía Trung Quốc cho biết, từ năm 2023 đến nay, tỉnh Vân Nam đã tổ chức 10 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 254 cán bộ Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, quản lý vùng biên giới, phát triển nông thôn và nâng cao năng lực quản trị.

Các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Trường Đảng tỉnh Vân Nam với các học viện thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị địa phương của Việt Nam tiếp tục được duy trì, góp phần tăng cường hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Trao đổi tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục của tỉnh Vân Nam; đánh giá cao kết quả hợp tác giáo dục giữa hai bên, với khoảng 1000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục của tỉnh.

Bộ trưởng nhấn mạnh, phát triển nhân tài phải gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong đó các trường đại học giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của tỉnh Vân Nam trong xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân tài; cơ chế gắn kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; phương thức xác định ngành, lĩnh vực đào tạo phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển của địa phương. Đồng thời, đề nghị phía Vân Nam chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với giáo dục đại học, nhất là công tác tuyển chọn, bố trí và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường đại học.

Bộ trưởng mong muốn hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nhân tài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững của hai bên.

Buổi tọa đàm là dịp để hai bên chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức cán bộ, phát triển nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam. Thông qua các hoạt động trao đổi, hợp tác, hai bên tiếp tục tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy và phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.