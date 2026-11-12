Thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao đổi tại buổi tiếp phái đoàn Nga. Ảnh: Đình Tuệ.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục

Dẫn đầu đoàn công tác phía Nga là ông Mogilevskyi Konstatin Ilyich - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga; bà Meshcheryakova Evghenia, Quyền trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Buchkov Andrei, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; ông Serbin Vladimir - Phiên dịch. Về phía Việt Nam có đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Chào mừng Thứ trưởng Mogilevskyi Konstantin Ilyich và đoàn công tác của Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga đến thăm và làm việc tại Bộ GD&ĐT Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, trong thời gian gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng đã đạt được một số thành tựu nhất định.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ GD&ĐT với đoàn công tác của Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga.

Việt Nam luôn đánh giá cao và ghi nhận sự giúp đỡ của Liên bang Nga trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Vào tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Falkov Valeryi.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT mong muốn Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga giúp Việt Nam tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực chiến lược, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao thành tích cao mà Nga có thế mạnh. Trong đó, mong phía Nga xem xét cử chuyên gia, giảng viên Nga sang giúp Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao thành tích cao.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cũng cho hay, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Dự thảo hướng tới thiết lập cơ chế ổn định để hằng năm phía Nga có thể cử giáo viên, giảng viên, chuyên gia sang làm việc, giảng dạy, đào tạo tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở để phía Việt Nam bố trí các điều kiện và chính sách phù hợp đối với chuyên gia.

Phát huy những lợi thế sẵn có

Ông Mogilevskyi Konstatin Ilyich - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga trao đổi tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn sẽ cùng phía Nga xây dựng Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2027-2035, thay cho cách triển khai phân tán theo từng hoạt động riêng lẻ.

Chiến lược này sẽ xác định các lĩnh vực ưu tiên; nhu cầu nhân lực và chỉ tiêu đào tạo; các trường đại học đầu mối của hai nước; chương trình đào tạo chung, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và trao đổi giảng viên; các chương trình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; cơ chế huy động nguồn lực nhà nước, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; các chỉ tiêu đầu ra có thể định lượng và cơ chế rà soát hằng năm.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng bày tỏ cảm ơn phía Nga đã cử chuyên gia sang làm việc tại Trung tâm tiếng Nga A.X.Pushkin;đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục của Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Nga. Hiện có khoảng 100 học viên đang theo học các khóa tiếng Nga miễn phí tại Trung tâm.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chụp ảnh cùng đoàn công tác của Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mogilevskyi Konstantin Ilyich đánh giá hợp tác giáo dục giữa hai nước đang phát triển năng động; trong những năm gần đây, hai bên đã ký kết hai hiệp định liên chính phủ. Theo Thứ trưởng Mogilevskyi, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, được lãnh đạo hai nước thường xuyên nhấn mạnh.

Thứ trưởng Mogilevskyi cho biết, phía Nga sẵn sàng cùng Việt Nam xây dựng chiến lược chung về đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào các ngành ưu tiên, thiết thực cho kinh tế Việt Nam. Phía Nga cũng sẽ tiếp tục phát triển Trung tâm tiếng Nga A.X.Pushkin và tăng cử giảng viên sang giảng dạy tại Trung tâm.

Nhân dịp này, ông Mogilevskyi Konstantin Ilyich mời Thứ trưởng Phạm Quang Hưng dẫn đầu đoàn Bộ GD&ĐT tham dự phiên họp Ủy ban hợp tác Việt Nam – Nga về giáo dục, khoa học và công nghệ dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Saint Petersburg. Phiên họp được tổ chức gắn với Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ 6, trong đó Việt Nam là quốc gia khách mời danh dự.