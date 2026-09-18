Thúc đẩy hợp tác dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ giữa Việt Nam – Nhật Bản

Tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do ông Tomita Hisao, Tổng Giám đốc Tomita Pharmaceutical Co., Ltd., Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dược phẩm Tomita Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi tiếp và làm việc cùng Thứ trưởng, về phía Bộ Y tế có đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ; lãnh đạo Tổng Công ty Dược Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chào mừng ông Tomita Hisao cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Tomita Nhật Bản, Công ty Cổ phần Morinaga Milk Industry làm việc tại Bộ Y tế.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, những năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Thứ trưởng đánh giá cao sự quan tâm của ông Tomita Hisao và các doanh nghiệp Nhật Bản đối với thị trường Việt Nam cũng như những định hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe; Đồng thời bày tỏ: Bộ Y tế hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp dược phẩm và chăm sóc sức khỏe có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Tomita Hisao, Tổng Giám đốc Tomita Pharmaceutical Co., Ltd., Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dược phẩm Tomita Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tomita Hisao cùng lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp tham gia đoàn công tác bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trang trọng và làm việc cởi mở của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và phía Bộ Y tế dành cho đoàn.

Các doanh nghiệp cũng chia sẻ về những thành tựu đạt được khi đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; Hiệu quả hợp tác giữa Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, Tomita và các đối tác Nhật Bản góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, không chỉ trong lĩnh vực cung ứng và phân phối sản phẩm mà còn tiến tới mở rộng đầu tư, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, Việt Nam đang tiếp tục phát triển ngành dược theo hướng chủ động, hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, bảo đảm cung ứng thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả và giá hợp lý; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ và từng bước nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Trong định hướng đó, Bộ Y tế khuyến khích tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp có năng lực, đặc biệt từ các quốc gia có nền công nghiệp dược phát triển như Nhật Bản.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các doanh nghiệp tại buổi làm việc tiếp tục nghiên cứu mở rộng danh mục các sản phẩm dược phẩm, thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam;

Nghiên cứu khả năng hợp tác đầu tư, sản xuất và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. "Đây là một trong những hướng hợp tác có thể góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước và tăng cường tính chủ động của chuỗi cung ứng"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói;

Cùng đó, tăng cường hợp tác về nghiên cứu và phát triển, phát huy thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm của phía Nhật Bản, đồng thời kết hợp với năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và hiểu biết thị trường của doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị các doanh nghiệp phía Nhật Bản tăng cường hợp tác về quản lý chuỗi cung ứng dược phẩm, bao gồm dự báo nhu cầu, cung ứng, bảo quản, vận chuyển, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

"Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với việc bảo đảm nguồn cung thuốc ổn định, liên tục và an toàn"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói và lưu ý thêm: Đối với các lĩnh vực ngoài dược phẩm nhưng có liên quan đến chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đề nghị các doanh nghiệp trao đổi để xác định các nội dung hợp tác phù hợp với thế mạnh, nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi bên.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định Bộ Y tế hoan nghênh các sáng kiến hợp tác thiết thực, khả thi, phù hợp với nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh mọi hoạt động hợp tác cần bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về dược, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng.

Các đại biểu tham gia buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Trần Minh