Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với các đối tác Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Tập đoàn Sumitomo Corporation - Ảnh: CTV

Tại cuộc làm việc với Tập đoàn Sumitomo Corporation, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới; nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, gồm: Công nghiệp, năng lượng, logistics, nông nghiệp xanh và du lịch.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đánh giá cao sự tham gia của Sumitomo Corporation trong liên doanh đầu tư dự án Khu công nghiệp Quảng Trị; đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Corporation tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ảnh: CTV

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, với kinh nghiệm, năng lực và mạng lưới đối tác quốc tế, Sumitomo Corporation có nhiều điều kiện thuận lợi để góp phần kết nối các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Quảng Trị. Tỉnh mong muốn tập đoàn tiếp tục hỗ trợ quảng bá môi trường đầu tư, giới thiệu các doanh nghiệp quan tâm đến những lĩnh vực, như: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, logistics và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Fukuda, Trưởng bộ phận quản lý Khu công nghiệp, Tập đoàn Sumitomo đã trao đổi về nội dung hợp tác phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các định hướng phối hợp trong thời gian tới. Thông qua buổi làm việc góp phần tăng cường trao đổi thông tin giữa tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn, hướng tới thúc đẩy tiến độ dự án cũng như mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) - Ảnh: CTV

Làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI), đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Trị xem Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng, có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng sạch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí đánh giá cao vai trò của JCCI trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển quan hệ thương mại và thúc đẩy đầu tư; đồng thời đề nghị JCCI quan tâm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của Quảng Trị đến các doanh nghiệp thành viên có nhu cầu tìm hiểu thị trường Việt Nam. Tỉnh Quảng Trị mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu các hình thức phối hợp phù hợp và thúc đẩy tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Quảng Trị.

Ông Tetsuya Matsuoka, Phó Tổng Giám đốc JCCI đã trao đổi với đoàn công tác về việc tăng cường kết nối giữa tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Cuộc làm việc mở ra cơ hội thúc đẩy trao đổi thông tin, giới thiệu doanh nghiệp và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của tỉnh Quảng Trị cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đoàn công tác làm việc với Công ty Vietnam Wafer Japan - Ảnh: CTV

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Công ty Vietnam Wafer Japan, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, hợp tác đầu tư của công ty và nỗ lực kết nối các tập đoàn lớn, có tiềm lực của Nhật Bản và quốc tế tham gia hỗ trợ triển khai dự án tại tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị xác định 4 trụ cột chiến lược, gồm: Năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh; đồng thời xem khoa học-công nghệ và công nghiệp vật liệu bán dẫn là những lĩnh vực có tiềm năng tạo đột phá trong dài hạn.

Với lợi thế về nguồn tài nguyên cát trắng thạch anh, Quảng Trị có cơ sở để nghiên cứu phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước tham gia chuỗi giá trị vật liệu công nghệ cao. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, tỉnh cần tăng cường năng lực tinh chế sâu, tiếp cận công nghệ tiên tiến và phát triển hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D).

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Công ty Vietnam Wafer Japan và các đối tác quốc tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án giai đoạn 1, thúc đẩy nghiên cứu, triển khai giai đoạn 2; đồng thời hỗ trợ kết nối các đối tác có năng lực trong lĩnh vực sản xuất, nâng cấp wafer và phát triển trung tâm R&D về vật liệu bán dẫn. Đồng chí khẳng định tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Trao đổi với đoàn công tác, ông Katsuhiko Suzuki, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vietnam Wafer Japan đã cùng các thành viên thảo luận về định hướng hợp tác và việc kết nối các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu bán dẫn. Cuộc làm việc thể hiện sự quan tâm của hai bên đối với việc khai thác tiềm năng nguyên liệu của địa phương gắn với ứng dụng công nghệ tiên tiến, chế biến sâu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Các cuộc làm việc với đối tác Nhật Bản thể hiện nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong việc chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và các tập đoàn có tiềm lực, qua đó quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh. Thông qua các hoạt động đối ngoại, Quảng Trị mong muốn thu hút thêm nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp công nghệ cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.