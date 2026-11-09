Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) và các địa phương Việt Nam

Quang cảnh buổi tọa đàm kết nối đầu tư giữa các địa phương Việt Nam và doanh nghiệp Busan. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Busan)

Tại tọa đàm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan nhấn mạnh đây là dịp để lãnh đạo hai địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các cơ hội đầu tư tới cộng đồng doanh nghiệp Busan. Quảng Ninh và Bắc Ninh là hai địa phương có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực phía Bắc, với không gian phát triển và dư địa thu hút đầu tư được mở rộng sau sáp nhập.

Theo Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan, lợi thế về quỹ đất công nghiệp và hệ thống hạ tầng logistics tạo điều kiện để hai địa phương thu hút các dự án đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan chủ trì tọa đàm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Busan)

Về phía Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành viên Busan Technopark, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dongwon APEX, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tọa đàm sẽ mở ra cơ hội triển khai các dự án hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp hai bên.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp Busan đề xuất nhiều hướng hợp tác cụ thể với Việt Nam. Các lĩnh vực được quan tâm gồm sản xuất thiết bị công nghệ an toàn và phòng chống thiên tai; đào tạo tiếng Hàn, kỹ thuật hàn và đóng tàu; đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió; sản xuất van phục vụ ngành đóng tàu và khai thác dầu khí ngoài khơi.

Một số doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thiết bị chữa cháy xe điện, an toàn hàng hải và chế biến thủy sản. Trong đó, doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất kết hợp công nghệ chế biến của Hàn Quốc với nguồn nguyên liệu và lao động tại Việt Nam để sản xuất thủy sản xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh trao đổi, giải đáp những quan tâm của nhà đầu tư Hàn Quốc. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Busan)

Trao đổi tại sự kiện, đại diện Quảng Ninh giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư và những lĩnh vực địa phương ưu tiên phát triển. Trong đó, Quảng Ninh tập trung phát triển Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư hạ tầng ngành đóng tàu và công nghiệp phụ trợ.

Đối với lĩnh vực năng lượng, địa phương định hướng phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí LNG với tổng công suất quy hoạch khoảng 20.000 MW, gồm gần 29 dự án. Quảng Ninh đồng thời mong muốn các đối tác Hàn Quốc tham gia nghiên cứu, đầu tư vào các dự án này.

Bên cạnh đó, địa phương kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để phát triển hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát, đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp. Trong lĩnh vực thủy sản, Quảng Ninh mong muốn tiếp nhận công nghệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Busan)

Tọa đàm góp phần tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Busan với các địa phương Việt Nam, tạo cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.