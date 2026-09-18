Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa địa phương Việt Nam và các đối tác Đức

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức từ ngày 15-19/9, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tập đoàn năng lượng GEO, Tập đoàn Siemens Energy, Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức (GAA) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức (BVMW), nhằm mở rộng kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến và công nghệ.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn năng lượng bền vững GEO. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành và cán bộ Đại sứ quán, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết Gia Lai đang đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng tiếp cận trực tiếp các đối tác có năng lực, nhu cầu và lợi thế phù hợp, trong đó chú trọng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đức.

Các lĩnh vực được Gia Lai ưu tiên thu hút đầu tư và hợp tác gồm khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo, chế biến, chế tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và đào tạo nhân lực kỹ thuật. Tỉnh cũng mong muốn mở rộng thị trường Đức cho các sản phẩm nông - lâm nghiệp thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, hạt điều, trái cây chế biến, viên nén gỗ và đá granite.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại sứ quán phối hợp xây dựng các chương trình kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư theo từng lĩnh vực, từng đối tác, hướng tới những kết quả cụ thể, thực chất. Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh kết nối với các đối tác Đức, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn GEO của Đức - doanh nghiệp đang triển khai dự án tại Gia Lai. GEO giới thiệu Dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, tương đương hơn 75 triệu euro.

Đoàn công tác làm việc với Hiệp hội Kinh doanh nông nghiệp Đức (GAA). Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 10/2026 và hoàn thành, đưa toàn bộ khối đào tạo vào hoạt động vào cuối năm 2028. Trung tâm được định hướng đào tạo, tư vấn kỹ thuật về lắp đặt, vận hành thiết bị năng lượng tái tạo; đồng thời nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, trong đó có sản xuất hydrogen và oxy xanh từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định Gia Lai sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để GEO triển khai dự án đúng tiến độ, trước mắt bảo đảm các điều kiện cần thiết để khởi công vào tháng 10 tới. Ông đồng thời đề nghị Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với GEO trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của dự án.

Trong các cuộc làm việc với GAA và BVMW, đoàn công tác Gia Lai trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác đầu tư, thúc đẩy thương mại, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến sâu, chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Đại diện các tổ chức doanh nghiệp Đức đánh giá cao tiềm năng của Gia Lai, đồng thời quan tâm đến các giải pháp phát triển xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo đảm an toàn thực phẩm.

GAA và BVMW dự kiến phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp Đức sang Gia Lai khảo sát thực tế, làm việc với doanh nghiệp địa phương và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các tổ chức này giới thiệu những doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, qua đó phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kết nối với các đối tác phù hợp.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hiệp hội Kinh doanh nông nghiệp Đức (GAA). Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Ngày 17/9, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã thăm Tập đoàn Siemens Energy tại Berlin. Đại diện tập đoàn giới thiệu năng lực công nghệ và các giải pháp trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, từ phát điện, truyền tải, lưới điện đến số hóa, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và hydrogen xanh. Đây cũng là những lĩnh vực Gia Lai có nhu cầu và tiềm năng hợp tác, nhất là phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực truyền tải và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành hệ thống điện.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tham dự Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (Vietnam Innovation Day 2026) do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với Văn phòng Tập đoàn FPT tại châu Âu và đại diện Tập đoàn CMC tại Đức tổ chức. Sự kiện tập trung kết nối doanh nghiệp, cơ quan, hiệp hội và các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Đức trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham gia các phiên thảo luận, qua đó giới thiệu tiềm năng và nhu cầu hợp tác của Gia Lai.

Thông qua chuỗi hoạt động tại Đức, Gia Lai hướng tới tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đức, nhất là trong năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến, công nghệ và đào tạo nhân lực, từng bước chuyển các cơ hội kết nối thành các dự án hợp tác cụ thể.