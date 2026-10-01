Thúc đẩy hợp tác đầu tư, giao lưu nhân dân giữa Vùng Viễn Đông của Liên bang Nga với các địa phương Việt Nam

Đoàn mong muốn thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, trao đổi công nghệ và phát triển nguồn nhân lực nghề nghiệp phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp hai bên. Trong thời gian thăm Việt Nam, đoàn có chương trình làm việc tại Phú Thọ, Hà Nội và Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Phú Thọ với Đoàn Tổ chức xã hội toàn Nga Oppora Rossii Chi nhánh Sakhalin, Liên bang Nga. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngày 29/9, tại Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đã tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Phú Thọ sau khi hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Tỉnh có thế mạnh về công nghiệp, chế biến, chế tạo, nông, lâm nghiệp và nguồn nhân lực; trong đó, đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động được xác định là một hướng quan trọng.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ông Dyakov Yuri Ilyich đã giới thiệu về Tổ chức xã hội toàn Nga Oppora Rossii và tỉnh Sakhalin. Ông Dyakov Yuri Ilyich cho biết, Oppora Rossii là tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Liên bang Nga, đồng thời là cầu nối đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền từ Trung ương đến địa phương, với mạng lưới hơn 80 chi nhánh khu vực trên toàn liên bang.

Tỉnh Sakhalin hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, thương mại nông sản - thực phẩm; kỹ thuật địa chất, vật tư công nghiệp, lâm nghiệp và kết nối thương mại. Các doanh nghiệp có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoan nghênh đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các chuyên gia Liên Xô đã hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam triển khai nhiều công trình quan trọng, góp phần đặt nền móng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Phú Thọ, các công trình có sự hỗ trợ của Liên Xô trước đây như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Khu chuyên gia Liên Xô và Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai đất nước.

Nhiều chuyên gia Liên Xô đã trực tiếp đào tạo cán bộ, kỹ sư Việt Nam tham gia xây dựng Thủy điện Hòa Bình, hỗ trợ xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ và Oppora Rossii tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nghề, phát triển công nghiệp, năng lượng và kết nối doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, Phú Thọ mong muốn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức của Nga trong giáo dục, phát triển công nghiệp, chế biến nông, lâm sản, công nghệ và thương mại. Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện để các bên trao đổi, xác định những lĩnh vực hợp tác thiết thực và từng bước triển khai các chương trình, dự án phù hợp theo quy định.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổ chức xã hội toàn Nga Oppora Rossii, chi nhánh tỉnh Sakhalinhai và Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1. (Ảnh: Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1).

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 Trần Đức Tiệp cho biết, với lịch sử gần nửa thế kỷ gắn liền với tình hữu nghị Việt – Xô, trường sở hữu nền tảng hạ tầng, xưởng thực hành và năng lực đào tạo kỹ thuật thực tiễn bài bản. Nhà trường mong muốn, tiếp tục hợp tác với các đối tác Nga trong phát triển nguồn nhân lực, khoa học, kỹ thuật, trao đổi chuyên gia, công nghệ, giáo viên và đào tạo tiếng Nga, hướng tới thành lập trung tâm đào tạo tiếng Nga tại Trường.

Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 đề xuất việc nghiên cứu hợp tác ở các nhóm nghề điện công nghiệp, cơ điện tử, cơ khí, hàn hoặc vận hành, sửa chữa máy xây dựng; đồng thời thí điểm đào tạo tiếng Nga cơ bản và tiếng Nga nghề nghiệp gắn với yêu cầu công việc.

Về hợp tác kinh tế, hai bên trao đổi khả năng kết nối doanh nghiệp trong chế biến gỗ, lâm sản, nông sản, thực phẩm; thiết bị điện, cơ khí, đo đếm thông minh; địa chất và công nghệ khai khoáng. Các bên dự kiến bắt đầu bằng khảo sát thị trường, trao đổi tiêu chuẩn, công nghệ và lựa chọn một số nội dung phù hợp để nghiên cứu, triển khai.

Các bên thống nhất nghiên cứu xây dựng nhóm công tác chung giữa tỉnh Phú Thọ, Trường Cao đẳng nghề Việt-Xô số 1 và Oppora Rossii; trao đổi thông tin về doanh nghiệp, nhu cầu nhân lực, chương trình đào tạo và thiết bị. Trên cơ sở kết quả khảo sát, các bên lựa chọn một số chương trình đào tạo và đề xuất hợp tác kinh tế để xây dựng kế hoạch cụ thể.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn Oppora Rossii, chi nhánh Sakhalin không chỉ đơn thuần là sự kiện giao lưu đối ngoại, mà là minh chứng cho một phương thức hợp tác Việt – Nga thế hệ mới: thực chất, hiệu quả, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và lấy giáo dục nghề nghiệp làm nền tảng bền vững.

Ông Dyakov Yuri Ilyich cho biết sẽ báo cáo kết quả chuyến thăm với lãnh đạo Tổ chức Oppora Rossii và Thống đốc Tỉnh Sakhalin về tiềm năng to lớn của việc hợp tác với Việt Nam.

Ông cũng cảm ơn Công ty Cổ phần đầu tư tập đoàn Viễn Đông (Far East investment Group - FEI Group), đơn vị đưa ra sáng kiến và tích cực làm cầu nối hợp tác đầu tư với vùng Viễn Đông và mở rộng quan hệ với Sakhalin trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt du lịch và giáo dục đào tạo.