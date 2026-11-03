Thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ Việt Nam - Trung Quốc

Quang cảnh diễn ra buổi làm việc. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Tham dự buổi làm việc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thanh Hoa và các đơn vị liên quan.

Đánh giá cao nền tảng hợp tác được hai đại học xây dựng trong nhiều năm qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kỳ vọng Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng các chương trình hợp tác chuyên sâu, tạo ra những kết quả thiết thực, đóng góp cho phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ của hai nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao kinh nghiệm của Đại học Thanh Hoa trong xây dựng mô hình đại học nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời ghi nhận nỗ lực của hai đại học trong duy trì, phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, mở rộng hoạt động trao đổi học thuật, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực công nghệ mới.

Việc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa đồng đăng cai GMC 2026 tại Hà Nội trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với giáo dục đại học, được Phó Thủ tướng đánh giá là hoạt động hợp tác có ý nghĩa thiết thực. Sự kiện góp phần kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức giáo dục quốc tế, cùng tìm kiếm những giải pháp đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên AI.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo luôn được Việt Nam xác định là quốc sách hàng đầu, Phó Thủ tướng cho rằng, hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh phát triển dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ, tăng cường kết nối với các đại học có thế mạnh về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sẽ mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu, đồng thời góp phần nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào các hướng hợp tác trọng tâm. Trước hết, Phó Thủ tướng mong muốn Đại học Thanh Hoa mở rộng cơ hội tiếp nhận cán bộ trẻ và sinh viên xuất sắc của Việt Nam sang học tập, nghiên cứu.

Đối với hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy nền tảng sẵn có, phát triển các chương trình nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu; thành lập các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm chung; phối hợp triển khai đề tài, công bố khoa học quốc tế và tăng cường trao đổi giảng viên, nhà khoa học, sinh viên bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt quan tâm đến hợp tác chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trên cơ sở thế mạnh về nghiên cứu cơ bản của Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Thủ tướng mong muốn Đại học Thanh Hoa chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tổ chức hoạt động chuyển giao công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng; qua đó tăng cường kết nối nghiên cứu trong đại học với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Giáo sư Lý Lộ Minh, Giám đốc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) phát biểu. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Về phía Đại học Thanh Hoa, Giám đốc Lý Lộ Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc đều dành sự quan tâm lớn cho phát triển giáo dục đại học và đào tạo nhân tài. Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi phương thức giảng dạy, học tập và nghiên cứu, tăng cường hợp tác giữa các đại học có ý nghĩa quan trọng trong chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thích ứng với những yêu cầu mới.

Khẳng định coi trọng hợp tác với Việt Nam, Giám đốc Lý Lộ Minh cho biết, Đại học Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho sinh viên, nhà khoa học Việt Nam, trong đó tăng chỉ tiêu và học bổng dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc. Năm 2026, Đại học Thanh Hoa đã tiếp nhận 27 sinh viên đại học và hơn 60 học viên cao học, nghiên cứu sinh đến từ Việt Nam.

Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Thanh Hoa cho rằng, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, đồng thời khẳng định sẵn sàng tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên; tiếp nhận các nhà khoa học đến nghiên cứu, làm việc; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa các thành quả khoa học.

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Khoa học Môi trường (Đại học Thanh Hoa) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững.

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Môi trường (Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc). Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, học giả; tăng cường hợp tác nghiên cứu, đồng hướng dẫn và tổ chức các hoạt động học thuật chung. Dự kiến, mỗi bên trao đổi khoảng 5 sinh viên và 1-2 giảng viên mỗi năm, đồng thời tiếp nhận 1-2 học giả từ đơn vị đối tác tham gia nghiên cứu và trao đổi chuyên môn.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm khoa học và kỹ thuật môi trường, sức khỏe môi trường, công nghệ xanh và phát triển bền vững. Hai đơn vị cũng hướng tới xây dựng các đề xuất nghiên cứu chung, phối hợp tìm kiếm nguồn tài trợ từ các chương trình khoa học và công nghệ trong nước, khu vực và quốc tế.