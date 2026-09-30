Thúc đẩy hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ và y tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - Phạm Văn Nghiêm chụp ảnh cùng Giáo sư Kim Yong Gyun, Giám đốc Trung tâm Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Seoul (SNU).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc với Đại học Quốc gia Seoul, đồng thời đánh giá cao vai trò của nhà trường trong đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, Hưng Yên hiện có diện tích tự nhiên hơn 2.514 km², dân số trên 3,5 triệu người, tiếp giáp thủ đô Hà Nội và có đường bờ biển hướng ra Biển Đông. Tỉnh đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số, trong đó xác định nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ là những động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên làm việc với Trung tâm châu Á, Đại học Quốc gia Seoul (SNU).

Hàn Quốc được Hưng Yên xác định là một trong những đối tác trọng điểm trong thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Hiện có 210 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc đang hoạt động tại tỉnh, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,9 tỷ USD, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và chuyển giao công nghệ. Hưng Yên mong muốn tăng cường hợp tác với Đại học Quốc gia Seoul trong các lĩnh vực thế mạnh của trường như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, kỹ thuật, y sinh, quản trị công và khoa học xã hội.

Tỉnh đề xuất phối hợp xây dựng các chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên ưu tú; trao đổi giảng viên, chuyên gia; tổ chức các khóa bồi dưỡng về quản trị công, chuyển đổi số, quy hoạch đô thị và phát triển bền vững. Tỉnh cũng đề nghị Đại học Quốc gia Seoul nghiên cứu khả năng tư vấn, hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hình thành các chương trình, trung tâm nghiên cứu ứng dụng gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo Trung tâm châu Á, Đại học Quốc gia Seoul (SNU).

Giáo sư Kim Yong Gyun, Giám đốc Trung tâm Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu châu Á, đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Hưng Yên, cho rằng giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực có nhiều dư địa để hai bên phối hợp. Giáo sư Kim Yong Gyun cho biết trung tâm sẵn sàng trao đổi về các chương trình hợp tác cụ thể, kết nối chuyên gia và thúc đẩy các hoạt động giao lưu học thuật trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cam kết tạo điều kiện, bố trí nguồn lực phù hợp để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối mở rộng quan hệ giữa Đại học Quốc gia Seoul với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên thăm Bệnh viện Severance thuộc Hệ thống Y tế Đại học Yonsei.

Trong chiều cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động tại Bệnh viện Severance thuộc Hệ thống Y tế Đại học Yonsei, Bệnh viện dưỡng lão Gangnam-gi Haengbok và Công ty Meerecompany, doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển và thương mại hóa robot phẫu thuật nội soi ổ bụng. Đoàn tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ robot trong y tế, cùng các mô hình chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi, qua đó mở thêm hướng hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên làm việc với Công ty Meerecompany, doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển và thương mại hóa robot phẫu thuật nội soi ổ bụng revo-1.

Chuyến công tác được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa các cơ hội hợp tác giữa Hưng Yên và các đối tác Hàn Quốc trong đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và y tế, qua đó đóng góp vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.