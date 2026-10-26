Thúc đẩy hợp tác đào tạo Cảnh sát gìn giữ hòa bình

Ngày 26/10, tại TP Vicenza (Italia), Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc với CoESPU. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Chuẩn tướng Andrea Paris, Chỉ huy trưởng CoESPU.

Dấu ấn hợp tác đào tạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là chủ trương nhất quán của Việt Nam. Đối với Bộ Công an, đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là môi trường rèn luyện, nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng theo chuẩn mực quốc tế.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao đổi với Chuẩn tướng Andrea Paris về khả năng hợp tác đào tạo lực lượng Cảnh sát gìn giữ hoà bình.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng cảm ơn những đóng góp thiết thực của CoESPU trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, trong đó có nhóm sĩ quan chỉ huy đầu tiên của đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Từ năm 2022, CoESPU đã tiếp nhận, đào tạo tại Vicenza 70 lượt sĩ quan Việt Nam về các nội dung tiền triển khai tới các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ. Trong các hoạt động hợp tác năm 2024, Trung tâm tổ chức khóa đào tạo sĩ quan chỉ huy cho 20 cán bộ thuộc Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 (VNFPU1) và khóa đào tạo giảng viên nguồn cho 9 cán bộ.

Tháng 6/2025, CoESPU cử huấn luyện viên tới Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình LHQ của Bộ Công an, trực tiếp huấn luyện nội dung tác chiến cho 180 sĩ quan thuộc VNFPU1. Hoạt động này đánh dấu bước phát triển trong hợp tác, từ đào tạo tại Italia đến phối hợp huấn luyện ngay trên thao trường Việt Nam. Cũng trong năm 2025, đại diện Bộ Công an được mời tham dự Hội thảo thường niên về Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình tại CoESPU.

Hướng tới chuẩn hóa năng lực

Trên cơ sở kết quả hợp tác thời gian qua và yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao đổi các nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, tập trung vào nâng cao chất lượng nhân lực, năng lực huấn luyện và cơ chế phối hợp giữa hai bên.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác tham quan cơ sở vật chất, huấn luyện của CoESPU.

Đối với VNFPU1, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn CoESPU hỗ trợ hoàn thiện năng lực chỉ huy, tham mưu thông qua việc cử đoàn huấn luyện lưu động sang Việt Nam năm 2027; đồng thời tiếp tục đào tạo đội ngũ chỉ huy kế cận cho các đơn vị luân phiên và cán bộ quản lý cấp cục.

Một nội dung được phía Việt Nam quan tâm là nâng cao, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên nguồn, hướng tới xây dựng chương trình huấn luyện tiền triển khai được LHQ công nhận. Cùng với đó là mở rộng đào tạo chuyên đề cho sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân, ưu tiên nữ sĩ quan; tư vấn xây dựng, phát triển Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình LHQ của Bộ Công an.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề xuất phối hợp tổ chức khóa đào tạo khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam năm 2028; thiết lập cơ chế phối hợp, xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027–2029, tiến tới ký kết văn kiện hợp tác giữa hai bên. Những nội dung này hướng tới phát triển quan hệ hợp tác thường xuyên, có chiều sâu, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của LHQ.

Bày tỏ vui mừng đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Chuẩn tướng Andrea Paris đánh giá cao quyết tâm và sự phát triển của lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam. Việc VNFPU1 đạt Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực gìn giữ hòa bình của LHQ (PCRS) sau thời gian ngắn là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần kỷ luật, tính chuyên nghiệp mà các giảng viên CoESPU đã trực tiếp chứng kiến trong quá trình huấn luyện.

Chuẩn tướng Andrea Paris khẳng định, CoESPU coi Việt Nam là đối tác tiềm năng tại Đông Nam Á, hoan nghênh các đề xuất hợp tác cụ thể, có lộ trình của Bộ Công an. Về nguyên tắc, Trung tâm ủng hộ việc cử đoàn huấn luyện lưu động sang Việt Nam năm 2027, kết hợp khảo sát cơ sở huấn luyện của Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình LHQ của Bộ Công an. Nội dung và thời gian cụ thể sẽ được hai bên trao đổi qua đầu mối, phù hợp với kế hoạch, nguồn lực của Lực lượng Hiến binh Italia.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi Sổ lưu niệm của CoESPU.

Về đào tạo, CoESPU sẵn sàng tiếp tục dành suất học cho sĩ quan Việt Nam tại các khóa đào tạo sĩ quan chỉ huy, huấn luyện cấp cao và đào tạo chuyên đề, đặc biệt khuyến khích sự tham gia của nữ sĩ quan. Trung tâm đánh giá việc giảng viên Việt Nam tham gia trợ giảng phù hợp với định hướng đào tạo giảng viên nguồn, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Bộ Công an hoàn thiện chương trình huấn luyện tiền triển khai.

Đối với đề xuất tổ chức khóa đào tạo khu vực tại Việt Nam năm 2028, Chuẩn tướng Andrea Paris đánh giá đây là ý tưởng có giá trị, góp phần phổ biến chuẩn mực huấn luyện của LHQ tới các nước Đông Nam Á; hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu tính khả thi trên cơ sở điều kiện thực tế.

Chỉ huy trưởng CoESPU nhất trí với cơ chế phối hợp do phía Việt Nam đề xuất, sẵn sàng phối hợp xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027–2029, trao đổi về khuôn khổ văn kiện hợp tác phù hợp với thẩm quyền của mỗi bên; đồng thời tích cực giới thiệu, kết nối Việt Nam với các đối tác quốc tế để huy động nguồn lực cho các hoạt động chung.

Địa chỉ uy tín về đào tạo Cảnh sát gìn giữ hòa bình

Được Lực lượng Hiến binh Italia (Carabinieri) thành lập ngày 1/3/2005 tại TP Vicenza, CoESPU ra đời theo sáng kiến của Italia trong Kế hoạch hành động G8 năm 2004 về mở rộng năng lực toàn cầu cho các hoạt động hỗ trợ hòa bình, với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Trung tâm vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, vừa nghiên cứu, phát triển học thuyết về xây dựng đơn vị Cảnh sát trong khuôn khổ LHQ; được đặt cùng doanh trại với Sở chỉ huy Lực lượng Hiến binh châu Âu và Trung tâm đào tạo nâng cao cho đơn vị Cảnh sát của NATO. Theo số liệu được giới thiệu tại buổi làm việc, CoESPU đã đào tạo gần 16.000 học viên đến từ 129 quốc gia, với các chuyên đề từ tác chiến trong môi trường nguy cơ cao, bảo vệ dân thường, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em đến bảo vệ di sản văn hóa và môi trường.