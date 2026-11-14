Thúc đẩy hợp tác đa phương diện giữa Việt Nam và địa phương của Venezuela

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc trao quà kỷ niệm tặng Thống đốc bang Anzoátegui, Luis José Marcano Salazar. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Ngày 12/11 (giờ địa phương), Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Võ Tuấn Ngọc dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại thành phố Lechería, bang Anzoátegui.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Võ Tuấn Ngọc đã có buổi tiếp xúc và làm việc với Thống đốc bang Anzoátegui, Luis José Marcano Salazar nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác đa phương diện giữa Việt Nam và địa phương.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Võ Tuấn Ngọc nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela, đồng thời khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa các địa phương của hai nước.

Đánh giá cao vị thế chiến lược của bang Anzoátegui trong nền kinh tế Venezuela, Đại sứ Võ Tuấn Ngọc bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, nông nghiệp, thương mại và du lịch.

Về phía Venezuela, Thống đốc bang Anzoátegui, Luis José Marcano Salazar nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác cấp địa phương.

Giới thiệu khái quát về định hướng phát triển của bang, Thống đốc bang Anzoátegui khẳng định, Anzoátegui luôn mở cửa và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đối tác Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh.

Bang Anzoátegui – Trung tâm năng lượng và kinh tế phía Đông Venezuela, là một trong những bang có đóng góp quan trọng nhất cho nền kinh tế quốc gia, sở hữu đường bờ biển dài hướng ra biển Caribe.

Bang là "trái tim" của vành đai Orinoco, nơi chứa trữ lượng dầu mỏ lớn bậc nhất thế giới. Bên cạnh công nghiệp khai thác và lọc hóa dầu, Anzoátegui còn có tiềm năng lớn về nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và đánh bắt thủy hải sản. Bên cạnh đó, hệ thống cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối giúp Anzoátegui trở thành đầu mối giao thương hàng hải quan trọng.

Thống đốc bang Anzoátegui, Luis José Marcano Salazar (thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng Đoàn công tác Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thành phố Lechería thuộc vùng đô thị phía bắc của bang Anzoátegui (gần thủ phủ Barcelona và Puerto La Cruz), Lechería được biết đến là một trong những đô thị hiện đại, an toàn và phát triển năng động nhất Venezuela. Lechería nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng cao cấp, hệ thống kênh đào nhân tạo độc đáo và bãi biển đẹp. Đây cũng là cửa ngõ chính dẫn ra Vườn quốc gia Mochima, quần thể đảo và vịnh biển nổi tiếng thu hút du khách trong và ngoài nước.

Với hạ tầng dịch vụ, tài chính và thương mại phát triển, Lechería đóng vai trò trung tâm thu hút các dự án đầu tư du lịch, thương mại và bất động sản của toàn vùng duyên hải phía đông.