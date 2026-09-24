Thúc đẩy hợp tác đa bên để phát triển xanh gắn với bảo tồn đa dạng sinh học

Đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp tổ chức trong hai ngày 24 và 25/9; thu hút gần 160 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết, trong năm 2026, thành phố đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên là những nội dung quan trọng trong định hướng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Lãnh đạo UBND thành phố kỳ vọng hội thảo tập trung làm rõ việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn thành chương trình, dự án phù hợp từng địa phương; đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng. Đồng thời, tìm giải pháp hài hòa giữa phát triển kinh tế, tạo sinh kế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên thế giới; chính sách và thực tiễn triển khai tại Việt Nam; cơ hội tăng cường hợp tác đa bên thúc đẩy chuyển đổi xanh tại miền Trung và Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (bên phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam với thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Ảnh: QUỐC TUẤN

Các tham luận giới thiệu kinh nghiệm, mô hình trong nhiều lĩnh vực như đa dạng hóa sản xuất cà phê gắn với thích ứng biến đổi khí hậu; khu công nghiệp xanh và hệ sinh thái công nghiệp tuần hoàn; kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp quy mô lớn và nuôi trồng thủy sản; giải pháp dựa vào thiên nhiên trong quản lý, bảo vệ rừng và phát triển sinh kế cộng đồng.

Đáng chú ý, phiên kết nối đa bên tập trung trao đổi nhu cầu, cơ hội hợp tác và khả năng huy động nguồn lực để đưa các sáng kiến vào thực tiễn, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị nghiên cứu, tổ chức phát triển, hợp tác xã và cộng đồng địa phương.

Dịp này, GreenViet ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các bên liên quan nhằm thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngày 25/9, chương trình tiếp tục với hoạt động tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại 3 mô hình ở Đà Nẵng, gồm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên tại phường Hải Vân; sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn tại xã Sông Vàng; bảo tồn voọc chà vá chân nâu và chế biến thủy sản theo hướng xanh, tuần hoàn tại phường Sơn Trà.