Thúc đẩy hợp tác công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng

Trong khuôn khổ Dự án “Tư vấn và giải pháp công nghệ Hàn Quốc - Việt Nam (TASK) cho ngành điện và điện tử”, đoàn công tác của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) thuộc Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cùng các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chương trình làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 11 - 17/10/2026, nhằm trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Dự án TASK đang hỗ trợ kỹ thuật cho 12 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó hai doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung ứng với Samsung, bước đầu ghi nhận kết quả trong hoạt động nâng cao năng lực sản xuất và kết nối chuỗi cung ứng.

Đoàn công tác của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp và các doanh nghiệp Việt Nam tại Viện Công nghệ Ô tô Hàn Quốc (KATECH) Ảnh: Cục Công nghiệp

Tăng cường hợp tác công nghệ, cải tiến năng lực sản xuất

Dự án TASK là hoạt động được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 27/5/2026, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029 bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc (KIAT).

Cục Công nghiệp là cơ quan chủ quản Dự án, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) là đơn vị trực tiếp triển khai tại Việt Nam, trong khi Viện Công nghệ Ô tô Hàn Quốc (KATECH) đảm nhiệm vai trò tổ chức tư vấn kỹ thuật, đào tạo và kết nối đối tác phía Hàn Quốc.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong trao đổi kinh nghiệm và kết nối hợp tác công nghệ Ảnh: Cục Công nghiệp

Trong chuyến làm việc tại KATECH, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội trao đổi với chuyên gia, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Hàn Quốc về công nghệ sản xuất, phương pháp quản trị và kiểm soát chất lượng.

Thông qua việc tìm hiểu các mô hình thực tiễn, doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá năng lực sản xuất hiện tại, xác định những khâu cần cải tiến về công nghệ, quy trình vận hành và quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng quốc tế.

Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Dự án TASK, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp ngành điện và điện tử nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tư vấn kỹ thuật, đào tạo nhân lực, cải tiến sản xuất và kết nối hợp tác công nghệ.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại nhà máy, Dự án còn tổ chức các chương trình khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc, giúp đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý sản xuất tiếp cận những phương pháp tổ chức sản xuất tiên tiến.

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng

Theo thông tin từ KATECH, trong năm 2026, Dự án TASK đang triển khai hỗ trợ kỹ thuật cho 12 doanh nghiệp Việt Nam.

Dự án TASK hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, cải tiến sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Ảnh: Cục Công nghiệp

Bước đầu, 2 doanh nghiệp Việt Nam là G8 và An Lập đã ký hợp đồng hợp tác công nghệ, cung ứng với Samsung. Công ty Sông Hồng cũng đã có hoạt động kết nối đơn hàng với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng của mô hình hỗ trợ kết hợp giữa nâng cao năng lực sản xuất, tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và kết nối doanh nghiệp với các đối tác đầu chuỗi, hướng tới tạo ra những cơ hội hợp tác kinh doanh thực chất.

Việc kết hợp tư vấn công nghệ, nâng cao năng lực quản trị chất lượng và kết nối với các doanh nghiệp đầu chuỗi được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Thông qua Dự án TASK, Cục Công nghiệp và Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và đối tác Hàn Quốc.

Các hoạt động hợp tác công nghệ hướng tới nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.