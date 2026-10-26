Thúc đẩy hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: XUÂN DUY

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: TP Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Ấn Độ trong đào tạo chuyên gia công nghệ, phát triển kỹ năng số, trao đổi học thuật và triển khai các chương trình đào tạo gắn với dự án thực tiễn; quan tâm thúc đẩy hợp tác với đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số công cộng, công nghệ bán dẫn, sản xuất thông minh… gắn với khả năng triển khai thực tiễn, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của các đối tác Việt Nam.

Thành phố mong muốn phát huy vai trò kết nối của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và nhà đầu tư để những ý tưởng công nghệ có tiềm năng sớm trở thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh thực tế, đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sự hình thành các ngành công nghiệp mới.

Tại diễn đàn, ông Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ mới trong tương lai. Theo đó, TP Hồ Chí Minh và thành phố kết nghĩa Mumbai của Ấn Độ nghiên cứu triển khai kết nối công nghệ giữa giữa hệ sinh thái khởi nghiệp (startup) của hai địa phương; triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi nghiên cứu sinh, hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực đã thống nhất giữa 2 thành phố, thông qua Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR), TP Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ có thể tổ chức chương trình nâng cao năng lực chuyên biệt trong lĩnh vực công nghệ cao tại Ấn Độ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: XUÂN DUY

Trong khuôn khổ diễn đàn, các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Các chuyên gia tài chính, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhà khoa học của Việt Nam và Ấn Độ đã trao đổi về giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam trong đó có TP Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực kết nối dữ liệu, an ninh mạng, hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo…

Diễn đàn đã tạo ra không gian đối thoại cởi mở, thực chất, nơi các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước cùng nhận diện lĩnh vực ưu tiên, chia sẻ nhu cầu hợp tác. Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam – Ấn Độ năm 2026 góp phần thúc đẩy hợp tác công nghệ đi vào thực chất, tạo thêm động lực để TP Hồ Chí Minh nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.