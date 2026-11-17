Sáng 17/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập đã chủ trì Lễ bế mạc Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố “Hợp tác 2026”. Trung tướng Lưu Kiến Vĩ, Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc tham dự buổi lễ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Lưu Kiến Vĩ tới dự lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực và nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ hai nước trong quá trình huấn luyện, diễn tập, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện, diễn tập chung đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong kế hoạch.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, hoạt động huấn luyện, diễn tập chung lần này có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm và nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác chuyên sâu về phòng, chống khủng bố; góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung và định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Những kết quả đạt được sẽ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan, đưa hợp tác phòng, chống khủng bố trở thành nội dung ngày càng thiết thực, hiệu quả trong tổng thể quan hệ hợp tác an ninh Việt Nam – Trung Quốc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ tin tưởng, những kết quả đạt được sẽ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan, đưa hợp tác phòng, chống khủng bố trở thành nội dung ngày càng thiết thực, hiệu quả trong tổng thể quan hệ hợp tác an ninh Việt Nam – Trung Quốc.

Chúc mừng thành công của hoạt động huấn luyện, diễn tập chung, Trung tướng Lưu Kiến Vĩ nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ hai bên đã phối hợp chặt chẽ, huấn luyện nghiêm túc, hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Trung tướng Lưu Kiến Vĩ đánh giá, huấn luyện, diễn tập chung lần này là hoạt động hợp tác thiết thực giữa hai lực lượng.

Đồng chí Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc khẳng định, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định. Hai nước kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Lưu Kiến Vĩ cùng các đại biểu theo dõi các nội dung huấn luyện, biểu diễn võ thuật và kỹ năng bắn súng.

Đồng chí Lưu Kiến Vĩ đánh giá, huấn luyện, diễn tập chung lần này là hoạt động hợp tác thiết thực giữa lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc. Thông qua trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, rà soát cơ chế chỉ huy liên hợp, hiệp đồng chiến thuật và xử lý các tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ hai bên đã nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp đấu tranh chống khủng bố, đồng thời bổ sung nội dung mới cho hợp tác giữa hai lực lượng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Lưu Kiến Vĩ.

Nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế, Trung tướng Lưu Kiến Vĩ khẳng định, Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc sẽ cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an Việt Nam và các đối tác hữu nghị quốc tế hợp tác phòng, chống khủng bố, đóng góp tích cực vào bảo vệ an ninh quốc gia, lợi ích của người dân, thúc đẩy hòa bình, ổn định trên thế giới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Lưu Kiến Vĩ trao Kỷ niệm chương tặng thành viên Ban chỉ huy diễn tập hai bên.

Diễn ra từ ngày 3-17/11 tại Hà Nội, “Hợp tác 2026” là lần thứ hai được Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai hoạt động này.

Các đồng chí lãnh đạo trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương tặng các thành viên đội đặc nhiệm hai bên.

Trước lễ bế mạc, Ban Chỉ huy diễn tập báo cáo kết quả tổ chức huấn luyện, diễn tập chung thông qua phim tư liệu tổng hợp. Các nội dung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và hiệp đồng tác chiến chống khủng bố gồm: Vượt vật cản, bắn súng, võ thuật, huấn luyện thể lực, đột nhập nhà cao tầng, vận động dưới nước, điều khiển thiết bị bay không người lái, xử lý bom mìn, cấp cứu, chuyển thương trong chiến đấu…

Đội đặc nhiệm hai bên thực hành diễn tập tổng hợp, liên hoàn các phương án tập kích, truy kích, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin.

Đội đặc nhiệm hai bên thực hành diễn tập tổng hợp, liên hoàn các phương án tập kích, truy kích, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn rừng núi biên giới, tại nhà cao tầng và trên phương tiện giao thông đường bộ; biểu diễn võ thuật và kỹ năng bắn súng.

Cùng với huấn luyện, trao đổi nghiệp vụ và diễn tập chung, cán bộ, chiến sĩ hai nước tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Các màn trình diễn võ thuật đặc sắc của thành viên đội đặc nhiệm hai bên.

Thông qua chương trình, hai bên kiểm nghiệm năng lực chỉ huy, điều hành, tổ chức lực lượng, phối hợp, hiệp đồng và xử lý các tình huống khủng bố; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện phương thức phối hợp, nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng chức năng.

Các màn biểu diễn khí công của lực lượng đặc nhiệm, Bộ Công an Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình khủng bố quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, các tổ chức khủng bố triệt để lợi dụng thành tựu khoa học, công nghệ mới, sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi, hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố đang chuyển từ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đơn thuần sang những hình thức thực chất hơn. Trong đó, đào tạo, huấn luyện và diễn tập thực binh ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Lưu Kiến Vĩ cùng các đại biểu.

Đối với Việt Nam và Trung Quốc, hai nước láng giềng có chung đường biên giới, tăng cường hợp tác phòng, chống khủng bố gắn liền với lợi ích và trách nhiệm chung trong bảo đảm an ninh, ổn định của mỗi nước và khu vực.

Thành công của “Hợp tác 2026” tiếp tục khẳng định quyết tâm, nỗ lực của hai bên trong tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức an ninh. Hoạt động này góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của mỗi nước và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.