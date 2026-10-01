Thúc đẩy hợp tác chuyên môn thẩm mỹ Việt Nam - Hàn Quốc

Đây là chương trình mở đầu chuỗi K-Beauty Meets 2026 tại Việt Nam, tạo diễn đàn để các chuyên gia hai nước trao đổi về cập nhật khoa học, kinh nghiệm lâm sàng và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa.

Hội thảo do Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS), Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS) và Bệnh viện Quân y 175 đồng chủ trì; Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI), Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang (SNUBH) và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) đồng tổ chức. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc (MOHW).

Diễn ra từ 13h đến 17h30 ngày 3/10 tại Hội trường Viện Chấn thương Chỉnh hình, tầng 2, Bệnh viện Quân y 175, hội thảo gồm tám báo cáo khoa học, được chia thành hai phiên chuyên đề. Nội dung tập trung vào một số kỹ thuật, vật liệu và công nghệ đang được quan tâm trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa.

Phiên thứ nhất đề cập đến chỉ nâng PDO, dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng, vật liệu cấy ghép silicone được thiết kế bằng công nghệ in 3D trong nâng mũi và xử trí co thắt cực dưới vú. Phiên thứ hai tập trung vào ma trận trung bì không tế bào, skin booster cùng một số công nghệ thiết bị năng lượng như HIFU, RF và vi sóng.

Theo ban tổ chức, mỗi báo cáo được trình bày trong khoảng 15 phút, sau đó dành thời gian trao đổi giữa các chuyên gia. Nội dung thảo luận hướng tới việc chia sẻ dữ liệu lâm sàng, kinh nghiệm sử dụng công nghệ và những điều kiện cần thiết để ứng dụng phù hợp trong môi trường bệnh viện.

GS. Heo Chan Yeong, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS), cho rằng việc đội ngũ y tế trực tiếp hiểu rõ và sử dụng đúng thiết bị, công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả và tính bền vững của quá trình ứng dụng. Ông nhấn mạnh vai trò của các chuyên gia tại địa phương trong việc chia sẻ cơ sở lâm sàng, kinh nghiệm sử dụng và đào tạo chuyên môn cho đồng nghiệp.

Đại diện KHIDI cho biết, việc kết nối các hiệp hội và bệnh viện được xem là một trong những hướng hỗ trợ doanh nghiệp và chuyên gia khi mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Thông qua hội thảo, các bên kỳ vọng tăng cường trao đổi giữa công nghệ y tế Hàn Quốc và nhu cầu chuyên môn của đội ngũ y tế Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa các cơ sở, tổ chức chuyên ngành hai nước.

Hội thảo sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, đồng thời bố trí hỗ trợ phiên dịch Anh - Việt - Hàn bằng công nghệ AI và phiên dịch Anh - Việt. Bệnh viện Quân y 175 cấp chứng nhận đào tạo liên tục (CME) cho người tham dự có nhu cầu theo quy định của chương trình.

Mở đầu chuỗi K-Beauty Meets 2026

Hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026 là chương trình đầu tiên trong chuỗi K-Beauty Meets 2026 được tổ chức tại Việt Nam trong tháng 10. Chuỗi hoạt động gồm ba chương trình chuyên môn, hướng tới cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng và tăng cường trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia, cơ sở y tế Việt Nam và Hàn Quốc.

Sau hội thảo ngày 3/10 tại Bệnh viện Quân y 175, Hội nghị đào tạo kỹ năng chuyên sâu K-Beauty K.A.T lần thứ 2 dự kiến diễn ra ngày 4/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Tiếp đó, ngày 17-18/10, Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Việc tổ chức liên tiếp các hoạt động chuyên môn trong tháng 10 tạo thêm không gian để giới chuyên môn hai nước trao đổi về những tiến bộ trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu trong thời gian tới.