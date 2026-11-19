Lễ ký kết và khởi động hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Thượng Hải. (Ảnh: VTV)

Tham dự sự kiện, về phía VTV có ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; bà Doãn Hân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập SMG cùng đại diện lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình Thượng Hải và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm đánh giá cao những bước tiến thực chất trong quan hệ hợp tác giữa hai đài, đặc biệt sau các chuyến thăm, trao đổi chuyên môn.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VTV)

Ông nhấn mạnh hai đài có nhiều điểm tương đồng trong nhận thức về những thách thức và xu hướng phát triển của truyền thông hiện đại, từ thay đổi hành vi công chúng, mô hình kinh doanh đến tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Trên cơ sở đó, hai bên định hướng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực: đồng sản xuất nội dung và phân phối đa nền tảng; công nghệ, AI và quản trị truyền thông số; tổ chức sự kiện và phát triển dịch vụ truyền thông; đào tạo, trao đổi chuyên môn và giao lưu văn hóa.

Đáng chú ý, dự kiến các dự án đồng sản xuất sẽ được triển khai ngay trong năm 2027, kết nối trao đổi tin tức thông qua các media hub của Đài Truyền hình Việt Nam và hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tra cứu tư liệu truyền hình. Hai bên cũng trao đổi khả năng phối hợp về hạ tầng kỹ thuật phục vụ Trung tâm báo chí APEC 2027 tại Việt Nam.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và bà Doãn Hân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Thượng Hải tiến hành nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: VTV)

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: “Điều quan trọng không phải là chúng ta ký kết được bao nhiêu thỏa thuận, mà là từ những thỏa thuận ấy, hai bên cùng tạo ra được những sản phẩm gì, những giá trị mới nào và những năng lực mới nào”.

VTV và SMG kỳ vọng xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi, trở thành mô hình hợp tác truyền thông tiêu biểu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.