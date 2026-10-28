Thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Bộ Công an Việt Nam và WEF

Tối 27/10, tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Đặng Hồng Đức đã tiếp ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), nhân dịp đoàn lãnh đạo cấp cao WEF tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Đặng Hồng Đức trao đổi nhiều nội dung với Giám đốc Công nghệ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức hoan nghênh ông Stephan Mergenthaler cùng đoàn lãnh đạo cấp cao WEF đến TP. Hồ Chí Minh tham dự diễn đàn, đồng thời dành thời gian trao đổi, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Đánh giá về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WEF, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận những kết quả tích cực trong thời gian qua, khẳng định quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao vai trò của WEF trong thúc đẩy đối ngoại chính sách, kết nối lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và giới chuyên gia nhằm giải quyết những thách thức chung của thế giới.

Đặc biệt, những hoạt động kết nối của WEF được đánh giá có ý nghĩa trong thúc đẩy phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm, ưu tiên hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận tri thức, kinh nghiệm quản trị và những thành tựu công nghệ mới.

Trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức bày tỏ mong muốn WEF tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam, hướng tới nâng cấp hợp tác và ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai bên.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Công an Việt Nam mong muốn WEF nghiên cứu hỗ trợ một số hoạt động trọng tâm, trước hết là trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách và tăng cường kết nối thông qua hệ sinh thái toàn cầu của WEF.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi gặp

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi, kết nối chuyên môn giữa Bộ Công an Việt Nam với những đối tác phù hợp trong mạng lưới WEF. Qua đó, tạo điều kiện chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy những nội dung hợp tác có khả năng triển khai trong thực tiễn.

Tại buổi gặp, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler ghi nhận những nội dung phía Việt Nam đề xuất, đồng thời đánh giá cao cơ hội trao đổi trực tiếp giữa hai bên nhân dịp Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026.

Ông Stephan Mergenthaler cho biết sẽ chỉ đạo những đơn vị chức năng của WEF nghiên cứu, thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể với Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Buổi tiếp góp phần tăng cường trao đổi giữa Bộ Công an Việt Nam và WEF, mở ra cơ hội tiếp tục kết nối chuyên môn, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong những lĩnh vực công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam.