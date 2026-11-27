Chiều 27/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Henri Proglio, Chủ tịch Công ty Tư vấn Henri Proglio.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao vai trò của Pháp trong Cơ chế Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh hợp tác năng lượng là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò nòng cốt của Pháp trong Cơ chế Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JEPT), cũng như sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và các tập đoàn năng lượng Pháp đối với các dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam xác định phát triển điện hạt nhân có ý nghĩa chiến lược đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội bền vững và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Cùng với chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh, an toàn hạt nhân và ứng phó sự cố.

Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, từ chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ban hành các cơ chế, chính sách đặc biệt về đầu tư, tách thành các dự án độc lập để tháo gỡ điểm nghẽn, cho đến việc thông qua và đưa vào thi hành Luật Năng lượng nguyên tử mới từ đầu năm 2026 với các quy định chặt chẽ về an toàn, an ninh hạt nhân, an ninh mạng và ứng phó sự cố.

Dù hợp tác với đối tác cung cấp công nghệ nào, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam nói chung, Bộ Công an nói riêng là đặt yếu tố an toàn cho con người, môi trường và xã hội lên hàng đầu.

Hai bên thảo luận những phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng, yêu cầu bảo đảm an toàn cho con người, môi trường và xã hội phải được đặt lên hàng đầu. Các yêu cầu về an ninh, an toàn cần được tính đến ngay từ khâu quy hoạch, thẩm định công nghệ, lựa chọn đối tác và được thực hiện xuyên suốt quá trình xây dựng, vận hành, xử lý chất thải hạt nhân.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an xác định an toàn và an ninh hạt nhân là ưu tiên tuyệt đối, yêu cầu tiên quyết ngay từ khâu chuẩn bị - từ quy hoạch, thẩm định công nghệ, lựa chọn đối tác, thi công xây dựng cho đến vận hành và xử lý chất thải hạt nhân.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng

Trên cơ sở kinh nghiệm của Pháp trong phát triển điện hạt nhân, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị ngài Henri Proglio và Nhóm tư vấn quốc tế phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam trong nghiên cứu, đàm phán và triển khai các hiệp định liên chính phủ về phát triển điện hạt nhân. Thứ trưởng mong muốn các chuyên gia hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp và khả năng làm chủ công nghệ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh mạng cho các hệ thống điều khiển trọng yếu.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ngài Henri Proglio.

Thứ trưởng cũng đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đưa các yêu cầu bảo vệ công trình vào thiết kế và xây dựng cơ chế phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị vận hành, cơ quan quản lý và lực lượng chuyên trách trong bảo vệ nhà máy, ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

Các nội dung hợp tác được đề xuất còn bao gồm kiểm soát chi phí đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính, phát triển chuỗi cung ứng trong nước và nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm đào tạo nhân lực, trong đó có lực lượng chuyên trách về an ninh hạt nhân, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc cung cấp thông tin công khai, minh bạch tới người dân tại địa bàn đặt nhà máy cũng được Thứ trưởng Phạm Thế Tùng lưu ý.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng quà lưu niệm ngài Henri Proglio.

Cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp, ngài Henri Proglio chia sẻ kinh nghiệm của Pháp trong bảo đảm an ninh, an toàn tại các nhà máy điện hạt nhân, trong đó có công tác bảo vệ công trình và đào tạo đội ngũ chuyên trách. Ngài Chủ tịch Công ty Tư vấn Henri Proglio bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với Bộ Công an và các cơ quan liên quan của Việt Nam về những nội dung có thể phối hợp ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và ngài Henri Proglio cùng các đại biểu.