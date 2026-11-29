Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Anteo Edizioni và Trung tâm Nghiên cứu CeSEM (Cộng hòa Ý) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Truyền thông, báo chí và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ý trong kỷ nguyên số.

Hội thảo góp phần tăng cường trao đổi học thuật, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hội thảo do PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện chủ trì, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, báo chí, xuất bản cùng các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, học viên và sinh viên. Ban Tổ chức đã nhận được gần 70 bài tham luận của các tác giả đến từ Việt Nam và Ý.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh vai trò của báo chí, truyền thông và giao lưu văn hóa trong kết nối tri thức, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần bồi đắp nền tảng cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý.

PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trong báo cáo đề dẫn, PGS, TS. Mai Đức Ngọc gợi mở ba nhóm vấn đề trọng tâm: vai trò của báo chí, truyền thông trong phát triển quan hệ Việt Nam - Ý; giao lưu, quảng bá giá trị văn hóa hai nước trong kỷ nguyên số; những vấn đề đặt ra từ sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và triển vọng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, truyền thông, xuất bản.

Báo cáo đề dẫn đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của báo chí, tính xác thực của nội dung văn hóa và vai trò chủ thể của con người trong bảo tồn, sáng tạo văn hóa.

PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trình bày báo cáo đề dẫn.

Tại phiên tham luận, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đề cập việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa kênh nhằm làm sâu sắc hơn giao lưu văn hóa Việt Nam - Ý. PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trình bày về thực tiễn và triển vọng phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Từ góc độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí, ông Alessandro Fanetti, Trung tâm Nghiên cứu CeSEM, đặt ra vấn đề trách nhiệm biên tập, nguy cơ đồng nhất hóa thông tin trong thời đại sản xuất nội dung tự động và những yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp.

Ông Alessandro Fanetti, Trung tâm Nghiên cứu CeSEM, trình bày tham luận về AI và trách nhiệm biên tập.

Phiên tọa đàm bàn tròn do PGS, TS. Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, điều hành, với sự tham gia của ông Giulio Chinappi; PGS, TS. Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; và PGS, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Các diễn giả trao đổi về báo chí, truyền thông, công nghệ số, giao lưu văn hóa và triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Các diễn giả trao đổi tại phiên tọa đàm bàn tròn.

Phát biểu tổng kết và bế mạc, PGS, TS. Phạm Minh Sơn khái quát ba kết quả chủ yếu của Hội thảo: làm sâu sắc nhận thức về vai trò của báo chí, truyền thông trong phát triển quan hệ Việt Nam - Ý; làm rõ cơ hội và yêu cầu đối với giao lưu, quảng bá giá trị văn hóa trong kỷ nguyên số; nhận diện những vấn đề đặt ra từ sự phát triển của AI, nhất là trách nhiệm biên tập, quyền tác giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục rà soát, biên tập các tham luận để xuất bản kỷ yếu khoa học có ISBN. Học viện Báo chí và Tuyên truyền mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác của Ý trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, trao đổi chuyên gia, dịch thuật và xuất bản, từng bước triển khai những sáng kiến hợp tác từ Hội thảo.