Thúc đẩy hợp tác an ninh mạng và chuyển đổi số Việt Nam - Singapore

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh.

Chào mừng Đại sứ Rajpal Singh đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam - Singapore liên tục có những bước tiến quan trọng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ vui mừng trước những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Singapore.

Tháng 3/2025, nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đưa khuôn khổ quan hệ lên mức cao nhất. Tiếp đó, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026, lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động nhân dân Singapore, tạo kênh trao đổi chính trị và tham vấn chính sách ở cấp cao giữa hai Đảng cầm quyền. Đối thoại lần thứ nhất được tổ chức ngày 25/8/2026 tại Singapore, với điểm nhấn là Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối Công nghệ. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc đưa cơ chế này vào vận hành trong thời gian ngắn sau khi thiết lập là bước tiến đáng ghi nhận, cho thấy quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả.

Việt Nam và Singapore còn nhiều dư địa, tiềm năng để nâng tầm quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác an ninh mạng và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Đại sứ Rajpal Singh điểm lại một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua.

Thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan, đối tác Singapore trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao và chuyển đổi số được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, hai bên tích cực cụ thể hóa và triển khai hợp tác thông qua duy trì các cơ chế đối thoại, trao đổi đoàn, tiếp xúc chuyên môn; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến; đồng thời tích cực phối hợp trong khuôn khổ INTERPOL, ASEANAPOL và các cơ chế hợp tác khu vực.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hai bên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Chính phủ số, phát triển và quản trị dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh điện tử.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Đại sứ Rajpal Singh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, nghiên cứu đưa nội dung này vào Kế hoạch triển khai Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030 và Đối thoại chiến lược lần thứ nhất.

Trao đổi về chuyển đổi số, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu khả năng nghiên cứu kết nối nền tảng định danh và xác thực điện tử của hai nước, VNeID của Việt Nam và Singpass của Singapore, qua đó tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp hai bên trong đi lại, học tập, làm ăn, du lịch và phục vụ tốt hơn công tác quản lý của mỗi bên.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, Bộ Công an Việt Nam đang xây dựng và từng bước đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến; mong phía Singapore chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, hỗ trợ về quản trị và vận hành trung tâm dữ liệu ở quy mô quốc gia; nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phòng ngừa, ứng phó rủi ro và bảo mật các hệ thống hạ tầng thông tin trọng yếu.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng quà lưu niệm Đại sứ Rajpal Singh.

Đồng thời, hai bên có thể tăng cường kết nối giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech), qua đó chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quá trình xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Nghiên cứu kết nối VNeID của Việt Nam và Singpass của Singapore, tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp hai nước trong đi lại, học tập, làm ăn và du lịch.

Trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn Singapore dành các suất học bổng, tổ chức chương trình đào tạo cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam về an ninh mạng, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, kỹ năng lãnh đạo..., phù hợp với trụ cột phát triển nguồn nhân lực đã được hai Đảng thống nhất tại Đối thoại.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ sự tham gia, ủng hộ các sáng kiến của nhau tại các diễn đàn đa phương; đồng thời, mong Đại sứ Rajpal Singh hỗ trợ trao đổi để Bộ Nội vụ Singapore sớm cử thành phần tham dự Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác truy bắt tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì vào cuối tháng 9/2026.

Đại sứ Rajpal Singh tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Phạm Thế Tùng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng cảm ơn Đại sứ và Chính phủ Singapore đã mời Bộ Công an Việt Nam tham dự Tuần lễ An ninh mạng Singapore 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 15/10/2026.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Rajpal Singh đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng Singapore và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.

Ngài Đại sứ nhất trí với những nội dung trao đổi, đề xuất của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.