Thúc đẩy hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh địa chính trị mới

Ưu tiên này được đặt ra trong bối cảnh ASEAN đứng trước nhiều thách thức, như vấn nạn khói mù; hồ sơ Myanmar… Nhiều quan điểm cho rằng, sự nổi lên của các cơ chế tiểu đa phương như SQUAD, Quad, AUKUS có thể sẽ làm mờ nhạt vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an ninh khu vực.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, việc đẩy mạnh phối hợp chung các cơ chế này với các lợi ích chung của ASEAN sẽ thúc đẩy hơn nữa sức mạnh của khối.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 khai mạc tại Cebu, Philippines

Tròn một tuần nữa, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ khai mạc. Thời điểm này, ASEAN đang gấp rút chuẩn bị cho chương trình nghị sự. Việc các sáng kiến tiểu đa phương này đồng hành cùng ASEAN được cho là sẽ huy động được nguồn lực, năng lực răn đe và sự hiện diện của các cường quốc ngoài vùng nhằm hỗ trợ ASEAN giải quyết các thách thức cũ và mới.

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