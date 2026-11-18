Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin bin Johan. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Jamal Sharifuddin bin Johan được bổ nhiệm làm Đại sứ Malaysia tại Việt Nam; tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành trọng trách, có những đóng góp quan trọng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Malaysia trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia là hai thành viên năng động, tích cực trong ASEAN và có mối quan hệ tin cậy, gần gũi. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, mối quan hệ Việt Nam-Malaysia không ngừng được củng cố và phát triển. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024 là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin bin Johan. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đạt được những kết quả tốt đẹp, nhất là trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các sự kiện đa phương do mỗi bên tổ chức. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Jamal Sharifuddin bin Johan hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Malaysia tham dự, các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 tới đây.

Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Jamal Sharifuddin bin Johan đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Malaysia và Việt Nam nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng. Đại sứ Jamal Sharifuddin bin Johan khẳng định, thời gian tới sẽ nỗ lực phối hợp Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.