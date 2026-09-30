Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Chiều 29/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Venezuela, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Võ Tuấn Ngọc đã làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Thứ trưởng Eduardo Ramirez hoan nghênh Đại sứ Võ Tuấn Ngọc mới sang nhận nhiệm vụ tại Venezuela; bày tỏ đặc biệt coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela.

Thứ trưởng Eduardo Ramirez khẳng định, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Venezuela và các tân Thứ trưởng luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ và Đại sứ quán trong việc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Eduardo Ramirez một lần nữa khẳng định sự trân trọng, biết ơn và đánh giá cao của Chính phủ và nhân dân Venezuela về nghĩa cử cao đẹp của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã kịp thời cử Đoàn cứu trợ động đất, cung cấp viện trợ hỗ trợ Venezuela hồi sinh.

Bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, Đại sứ Võ Tuấn Ngọc cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và thiện chí của Thứ trưởng Eduardo Ramirez đã dành cho quan hệ hợp tác với Việt Nam, Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc bày tỏ sự nhất trí cao các đánh giá tốt đẹp của Thứ trưởng Eduardo Ramirez về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela và mong muốn góp phần củng cố và phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên tất cả các kênh quan hệ, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư còn nhiều tiềm năng, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Eduardo Ramirez đã trao đổi ý kiến về không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ chính trị, đối ngoại song phương; các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên; chuẩn bị, tổ chức Kỳ họp thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela.

Hai bên cũng nhất trí sớm trao đổi thống nhất và phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trong năm 2027, thiết thực kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela (2007-2027).