Thúc đẩy hình thành các thiết chế khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, phát biểu tại buổi làm việc.

Trọng tâm là nghiên cứu xây dựng Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phát triển "Vườn ươm" khởi nghiệp sáng tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Thái Nguyên tại Lào Cai.

Hai bên tập trung làm rõ mục tiêu, chức năng, mô hình tổ chức, phương thức vận hành, nguồn lực và lộ trình triển khai; đồng thời bàn cơ chế liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - chuyên gia - nhà đầu tư trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai đề nghị Đại học Thái Nguyên phối hợp hỗ trợ xây dựng, vận hành các thiết chế khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực kỹ năng chuyên sâu, trong đó có lĩnh vực y khoa.

Hai bên cũng nghiên cứu cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với những bài toán phát triển của địa phương.

Giai đoạn 2021-2026, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai đã triển khai 23 đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; 9 hợp đồng dịch vụ tư vấn; 4 dự án hợp tác với doanh nghiệp và 2 nhiệm vụ về số hóa, tập trung vào nông nghiệp, dược liệu, du lịch, logistics, chuyển đổi số, bảo tồn văn hóa và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trên nền tảng này, Đại học Thái Nguyên đề xuất tăng cường các chương trình hợp tác có trọng tâm, gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh. Lấy Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai làm đầu mối kết nối, thúc đẩy hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.