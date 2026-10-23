Thúc đẩy hệ sinh thái tài chính xanh tại địa phương

Tọa đàm tham vấn chính sách trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh: MINH LÊ

Đây là hoạt động trọng tâm tiếp nối chuỗi chương trình đào tạo "Tài chính xanh - Chuyển đổi xanh" từng triển khai thành công tại Huế và Đà Nẵng. Hội thảo thu hút đông đảo đại diện từ cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, giới chuyên gia cùng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trên địa bàn.

Nội dung hội thảo làm rõ quá trình chuyển đổi xanh thông qua các phiên tham luận và tọa đàm chuyên sâu. Cụ thể, chương trình mang đến góc nhìn đa chiều về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã dưới lăng kính bình đẳng giới và hòa nhập xã hội;

Đồng thời, sự kiện phân tích thực trạng tiếp cận nguồn vốn xanh, những cơ hội cùng khoảng trống đặt ra đối với doanh nghiệp, cũng như chia sẻ các câu chuyện thực tế từ hành trình chuyển đổi xanh của đơn vị.

Các gian hàng triển lãm giúp doanh nghiệp tăng cường kết nối với các đối tác. Ảnh: MINH LÊ

Bên cạnh các phiên thảo luận và tọa đàm tham vấn chính sách, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật là việc ra mắt các mô hình và bộ công cụ hỗ trợ nâng cao khả năng tiếp cận tài chính xanh cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày các mô hình kinh doanh xanh được bố trí xuyên suốt chương trình, tạo cơ hội giao thương và kết nối trực tiếp cho các bên.

Thông qua chuỗi hoạt động trao đổi, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hội thảo hướng tới thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp.