Thúc đẩy hệ sinh thái hàng Việt Nam chất lượng cao

Lễ hội sẽ diễn ra trong bốn ngày, với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp, quy mô hơn 200 gian hàng, mang đến nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm, giao lưu và kết nối với người tiêu dùng, hoạt động “Giờ vàng đồng giá”… Trong khuôn khổ chương trình còn nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố, văn nghệ-tạp kỹ đặc sắc dành cho người tiêu dùng.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phát biểu khai mạc lễ hội.

Không gian lễ hội còn có triển lãm “Hành trình 30 năm” giới thiệu hình ảnh, tư liệu theo từng giai đoạn phát triển, các kỳ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao, những sản phẩm tiêu biểu và thương hiệu gắn với hành trình của hàng Việt. Bên cạnh đó, “Con đường thương hiệu Việt” tôn vinh các doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liên tục, đồng thời giới thiệu những câu chuyện xây dựng thương hiệu và phát triển của doanh nghiệp Việt. Ban tổ chức lễ hội cũng dành những hoạt động tri ân người tiêu dùng gắn bó lâu năm với chương trình.

Chương trình sân khấu hóa tái hiện hành trình 30 năm phát triển doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố, trao khen thưởng của UBND TP Hồ Chí Minh, cùng các bộ, ngành tặng các doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu đối với hàng Việt, phát triển thương hiệu, đổi mới sáng tạo, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Tổng Lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh trao tặng Thư tri ân những doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tiêu biểu đã thể hiện vai trò tiên phong, năng lực dẫn dắt và cam kết nổi bật trong việc thúc đẩy môi trường làm việc bình đẳng, đồng thời kiến tạo nền tảng quản trị bền vững tại Việt Nam.

Người tiêu dùng tham quan, mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao tại lễ hội.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, từ 120 doanh nghiệp được bình chọn trong lần khảo sát đầu tiên, nay đã có hơn 1.000 doanh nghiệp được trao danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và đã hình thành một hệ sinh thái hàng Việt Nam chất lượng cao với 3 nhánh: Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu và Câu lạc bộ Doanh nông Khởi nghiệp xanh ba miền. Lễ hội lần này vừa giới thiệu thành công của từng doanh nghiệp, vừa hun đúc thêm quyết tâm của cộng đồng hàng Việt Nam chất lượng cao trong giai đoạn mới.