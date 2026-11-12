Thúc đẩy hạ tầng năng lượng cho khu công nghiệp

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trạm biến áp sáng nay 12-11. Ảnh: Thuỳ Linh

Sáng 12-11, Công ty cổ phần Phân phối điện Stavian (Tập đoàn Stavian) khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4 và đường dây đấu nối, để phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc.

Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc có quy mô 145,27 ha, với tổng công suất nguồn điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng lên tới 126 MVA. Do vậy, việc phát triển hệ thống cung cấp điện đồng bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện tại và tạo dư địa phát triển trong tương lai cho khu vực này.

Dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4 và đường dây đấu nối có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 197 tỷ đồng, gồm trạm biến áp có công suất thiết kế 2 × 63 MVA và tuyến đường dây 110kV mạch kép dài khoảng 1,43 km. Các hạng mục được định hướng phát triển đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho khu công nghiệp.

Sau khi đóng điện và đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng góp phần tăng cường độ tin cậy của hệ thống điện khu vực, hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn điện và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. Việc hoàn thiện hạ tầng năng lượng cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khu công nghiệp nâng cao năng lực thu hút đầu tư, hướng tới các dự án có chất lượng cao và giá trị gia tăng lớn.

Stavian cũng hướng tới phát triển các hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và hiệu quả, từng bước tích hợp các giải pháp năng lượng xanh, thông minh, gắn hoạt động đầu tư hạ tầng điện với nhu cầu phát triển dài hạn của cộng đồng doanh nghiệp và địa phương.