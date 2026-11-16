Thức dậy giữa đêm đi vệ sinh, người đàn ông 38 tuổi đột quỵ

Không duy trì uống thuốc điều trị tăng huyết áp, người đàn ông 38 tuổi bất ngờ méo miệng, nói khó, liệt nửa người do xuất huyết não. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Buổi tối đầu tháng 11, anh T.M.H. (38 tuổi, trú tại xã Cố Đô, Hà Nội) đi ngủ trong tình trạng sức khỏe bình thường. Chỉ hơn một giờ sau, khi thức dậy đi vệ sinh, người đàn ông đột ngột choáng váng, đau đầu dữ dội, kèm méo miệng, nói khó và yếu nửa người bên trái. Bệnh nhân không thể tự đi lại nên được gia đình nhanh chóng đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo, đạt 15 điểm Glasgow, nhưng có biểu hiện liệt dây thần kinh VII trung ương bên trái, nói khó và liệt nửa người trái. Cơ lực chỉ đạt 1/5.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não phát hiện tổn thương xuất huyết não vùng cầu não lệch phải.

Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng, khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, tổn thương cầu não, đặc biệt là xuất huyết cầu não, là thể đột quỵ rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Nếu không được cấp cứu và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với những di chứng nghiêm trọng như mất khả năng vận động, tàn phế vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

Tại Trung tâm Đột quỵ, anh H. được điều trị theo phác đồ, tập trung kiểm soát huyết áp, xử trí phù não, hỗ trợ tuần hoàn não và theo dõi chặt chẽ diễn biến thần kinh.

Sau 4 ngày điều trị, tình trạng người bệnh có những chuyển biến tích cực. Bệnh nhân duy trì ý thức tỉnh táo, triệu chứng nói khó giảm, cơ lực tay và chân bên trái cải thiện từ 1/5 lên 3/5.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng.

Điều đáng chú ý là bệnh nhân mới 38 tuổi nhưng đã có tiền sử tăng huyết áp khoảng 5 năm. Tuy nhiên, người bệnh không duy trì uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo các bác sĩ, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ não. Khi huyết áp tăng cao kéo dài, thành mạch máu có thể bị tổn thương, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và tai biến mạch máu não, trong đó có xuất huyết não.

Đáng lo ngại, tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng. Người mắc bệnh vẫn có thể sinh hoạt, làm việc bình thường nên dễ chủ quan, bỏ qua việc kiểm tra huyết áp và điều trị.

Việc tự ý ngừng thuốc, uống thuốc không đều đặn hoặc chỉ điều trị khi thấy huyết áp tăng có thể khiến huyết áp không được kiểm soát, từ đó làm gia tăng nguy cơ biến chứng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Dũng khuyến cáo người trẻ được chẩn đoán tăng huyết áp tuyệt đối không nên chủ quan. Người bệnh cần khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp và tuân thủ phác đồ điều trị. Đặc biệt, không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt tay chân đột ngột, đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng, người dân cần nghĩ đến nguy cơ đột quỵ và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ. Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm.