Thúc đẩy giao thương, mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)

Thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Hải Nam) sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026), diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 14/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật xuất nhập khẩu, từ đó tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Hải Nam) sẽ diễn ra vào sáng 12/11/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam dự kiến có ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại; ông Tạ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại; ông Vũ Tiến Hùng, Trưởng Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu, Hải Nam (Trung Quốc); cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội ngành hàng và hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Trung Quốc có ông Phù Văn Phong, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại số Hải Nam; Ông Lưu Vũ Đồng, Trưởng bộ phận Xúc tiến đầu tư, Cục Quản lý Khu công nghệ - đô thị mới Lão Thành (huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam); cùng đại diện 22 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất và dịch vụ số.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và phía tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) sẽ trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời nêu rõ định hướng kết nối giao thương trong thời gian tới, trong đó, nhấn mạnh việc Cảng Thương mại tự do Hải Nam chính thức triển khai vận hành hải quan đặc biệt trên toàn đảo từ cuối năm 2025 với các chính sách ưu đãi thuế quan, mở cửa cửa ngõ và thuận lợi hóa thương mại mở ra không gian hợp tác mới vô cùng rộng lớn. Đây là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào thị trường Hải Nam, mở rộng kênh phân phối, tối ưu hóa dịch vụ logistics và tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng khu vực.

Để đưa hợp tác kinh tế - thương mại phát triển đi vào chiều sâu, Cục Xúc tiến thương mại đề xuất 3 định hướng trọng tâm: (1) Đẩy mạnh kết nối giao thương qua các kỳ Hội chợ, Triển lãm quốc tế lớn như Vietnam Expo, Vietnam Foodexpo tại Việt Nam và Hội chợ Sản phẩm Tiêu dùng Quốc tế Trung Quốc (CICPE) tại Hải Nam; (2) Thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng nông, thủy sản, thực phẩm chế biến có thế mạnh của Việt Nam (sầu riêng, yến sào, trái cây, cà phê...) qua Cảng thương mại tự do Hải Nam và tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics; (3) Phát huy thế mạnh hợp tác trong lĩnh vực Thương mại điện tử và Kinh tế số, đưa sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam lên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới vào thị trường Trung Quốc.

Trong chương trình Hội nghị dự kiến cũng sẽ diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại) và Hiệp hội Thương mại số Hải Nam (Trung Quốc). Thỏa thuận này tạo cơ sở phối hợp chặt chẽ, lâu dài trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối thương mại, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, Phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam và 22 doanh nghiệp tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp nhẹ, ứng dụng logistics và dịch vụ số, mở ra triển vọng hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Hải Nam) không chỉ là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ Hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương.

Tổng quan về hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Hải Nam (Trung Quốc) Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) có vị trí địa lý gần gũi, kết nối giao thông đa dạng và cơ cấu hàng hóa mang tính bổ trợ cao. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Hải Nam trong khối ASEAN. Quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên thời gian qua tiếp tục được thúc đẩy thông qua các cơ chế hợp tác khu vực, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Năm 2025, hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai bên ghi nhận những kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu của Hải Nam sang Việt Nam đạt khoảng 780 triệu USD. Về đầu tư, vốn đầu tư thực tế của Hải Nam vào Việt Nam năm 2025 đạt 84,44 triệu USD, tăng gần 4 lần so với năm trước, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư Hải Nam đối với thị trường Việt Nam. Bước sang năm 2026, tính đến hết tháng 7/2026, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hải Nam ghi nhận sự bứt phá vượt bậc, đạt 1,4 tỷ USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó: Việt Nam xuất khẩu sang Hải Nam đạt 438,6 triệu USD (tăng 11%), các mặt hàng chủ yếu gồm: nông - lâm - thủy hải sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm công nghiệp nhẹ; Việt Nam nhập khẩu từ Hải Nam đạt 972,5 triệu USD, các mặt hàng chủ yếu gồm: sản phẩm công nghiệp, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị kỹ thuật, xăng dầu thành phẩm, hạt nhựa polyester và giấy. Đặc biệt, việc Cảng thương mại tự do Hải Nam chính thức triển khai vận hành hải quan đặc biệt trên toàn đảo từ cuối năm 2025 với các chính sách mở cửa, ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại đang mở ra nhiều triển vọng hợp tác to lớn cho doanh nghiệp hai bên. Các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác trọng tâm bao gồm nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và các dịch vụ thương mại phụ trợ.