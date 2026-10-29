Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động xuất bản

Tại lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, diễn ra ở Hà Nội tối 28-10, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định, đây là sự ghi nhận những đóng góp của NXB Kim Đồng trong thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước thông qua hoạt động xuất bản.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cẩm Anh

“Những hoạt động xuất bản và tổ chức sự kiện liên quan được duy trì trong suốt nhiều năm qua không chỉ góp phần đưa văn hóa manga Nhật Bản trở nên gần gũi và phổ biến hơn tại Việt Nam, mà còn thắt chặt sợi dây gắn kết giữa người dân hai nước, tạo động lực xây dựng mối quan hệ tin cậy vững chắc từ cấp độ cơ sở”, Đại sứ Ito Naoki chia sẻ.

Theo Đại sứ Ito Naoki, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng việc tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần đưa giao lưu văn hóa giữa hai nước lên tầm cao mới.

Cảm ơn Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ghi nhận những đóng góp của đơn vị, Giám đốc NXB Kim Đồng Bùi Tuấn Nghĩa nhấn mạnh, trong gần 70 năm xây dựng và phát triển, sự hợp tác với các tác giả, nhà xuất bản và tổ chức văn hóa Nhật Bản đã mở ra nhiều cơ hội quý báu, giúp đưa những tác phẩm đặc sắc của Nhật Bản đến với bạn đọc Việt Nam.

Gợi nhớ lại dấu mốc năm 1992, khi NXB Kim Đồng lần đầu xuất bản bộ truyện tranh Doraemon, ông Bùi Tuấn Nghĩa khẳng định, chú mèo máy đến từ Nhật Bản đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Đại sứ Ito Naoki trao Bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Giám đốc NXB Kim Đồng Bùi Tuấn Nghĩa. Ảnh: Cẩm Anh

“Những câu chuyện giàu trí tưởng tượng, đề cao lòng nhân ái và tình bạn không chỉ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ mà còn khơi gợi sự quan tâm, yêu mến đối với đất nước và con người Nhật Bản”, Giám đốc NXB Kim Đồng cho biết.

Sự gắn kết ấy tiếp tục được vun đắp thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm dành cho bạn đọc. Năm 2024, triển lãm “30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan” tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo bạn trẻ…

Theo ông Bùi Tuấn Nghĩa, sự ghi nhận của Bộ Ngoại giao Nhật Bản là động lực để NXB Kim Đồng tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản, mở rộng hợp tác và phát huy vai trò cầu nối văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt trong thế hệ trẻ hai nước.