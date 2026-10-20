Thúc đẩy giao lưu Thanh thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản. Ảnh: Đình Tuệ.

Cơ hội giao lưu, kết nối

Chia sẻ tại cuộc gặp, ông Watanabe Hiroyuki – Chủ tịch Quỹ Câu lạc bộ AEON 1% nhấn mạnh, Quỹ được thành lập vào năm 1990 với mục tiêu hiện thực hóa triết lý cơ bản của Tập đoàn AEON là theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua những hành động cụ thể và thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Trong số các hoạt động của Quỹ Câu lạc bộ AEON 1%, chương trình Đại sứ Thanh thiếu niên đã được triển khai trong suốt 36 năm qua. Chương trình tạo ra cơ hội cho học sinh cấp Trung học phổ thông Nhật Bản và các quốc gia khác đến thăm đất nước của nhau, qua đó thúc đẩy tình hữu nghị và giao lưu thân thiện giữa Nhật Bản với các quốc gia trên thế giới.

Ông Watanabe Hiroyuki chia sẻ tại chương trình.

Đến nay, đã có tổng cộng 276 học sinh Trung học phổ thông của hai nước tham gia giao lưu. Chương trình năm nay tiếp tục được thực hiện với mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung trong tương lai.

Vào tháng 6/2026, 32 học sinh trung học phổ thông của Việt Nam đã sang Nhật Bản và có một tuần giao lưu cùng 32 bạn học sinh Nhật Bản. Tại đây, các em đã đến thăm Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản và nhận được lời động viên từ Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Masanao Ozaki với kỳ vọng các em sẽ trở thành cầu nối giữa hai nước. Các em cũng đã đến chào xã giao ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại diện học sinh Nhật Bản tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Phạm Quang Hưng. Ảnh: Đình Tuệ.

Qua đó, một lần nữa khẳng định tình hữu nghị, gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia. Trong thời gian tại Nhật Bản, học sinh hai nước đã có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Nhật Bản; tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế tại trường học cũng như chương trình homestay tại các gia đình người bản địa, giúp các em hiểu sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa của nước bạn

"Quỹ Câu lạc bộ AEON 1% sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các em tham gia chương trình Đại sứ Thanh thiếu niên để vun đắp tình hữu nghị vượt qua biên giới quốc gia, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội hòa bình và phát triển bền vững", ông Watanabe Hiroyuki cho hay.

Cầu nối giao lưu giữa hai nước

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao đổi tại buổi tiếp.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Đoàn các em học sinh và giáo viên đến thăm Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khuôn khổ Chương trình Đại sứ Thanh thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản.

Qua những ngày học tập, sinh hoạt và trải nghiệm cùng nhau, các em sẽ nhận ra rằng, dù đến từ hai đất nước, nói hai ngôn ngữ khác nhau, các em vẫn có nhiều điểm chung: những ước mơ, sở thích và niềm vui của tuổi học trò. Đôi khi, chỉ một nụ cười, một lời chào hay một cử chỉ quan tâm cũng đủ để bắt đầu một tình bạn đẹp.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng mong các em học sinh Nhật Bản sẽ có những trải nghiệm thú vị, hiểu thêm về văn hóa, con người và cuộc sống tại Việt Nam. Còn các em học sinh Việt Nam, hãy là những người bạn thân thiện, cởi mở, nhiệt tình giới thiệu về đất nước mình và học hỏi những điều tốt đẹp từ các bạn Nhật Bản.

Ông Watanabe Hiroyuki tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Phạm Quang Hưng.

Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, được vun đắp qua nhiều thế hệ bằng sự tin cậy, tôn trọng và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước. Ngày nay, hai nước là Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, khoa học và công nghệ.

Tình hữu nghị giữa hai dân tộc không chỉ được xây dựng từ những chương trình hợp tác lớn, mà còn được vun đắp qua những cuộc gặp gỡ chân thành, những tình bạn tuổi học trò và những kỷ niệm đẹp mà các em sẽ mang theo suốt cuộc đời. Hi vọng rằng, những tình bạn hôm nay sẽ tiếp tục được gìn giữ và đóng góp cho sự phát triển của hai đất nước.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm và những đóng góp bền bỉ của Tập đoàn AEON và Quỹ Câu lạc bộ AEON 1% dành cho thế hệ trẻ Việt Nam và Nhật Bản. Điều đáng quý là AEON không chỉ quan tâm đến hoạt động kinh doanh, mà còn dành nguồn lực và tâm huyết để tạo cơ hội cho các em học sinh được gặp gỡ, học hỏi và trưởng thành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

"Đầu tư cho thế hệ trẻ chính là đầu tư cho tương lai. Và tạo điều kiện để thanh thiếu niên hai nước hiểu biết, yêu mến nhau cũng chính là đóng góp thiết thực cho tương lai quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn Tập đoàn AEON, Quỹ AEON 1% và cá nhân Ngài Chủ tịch về những tình cảm tốt đẹp và sự đồng hành đầy ý nghĩa này" - Thứ trưởng Phạm Quang Hưng chia sẻ.