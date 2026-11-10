Thúc đẩy giao lưu giáo dục môi trường và văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đón Đoàn đại biểu quốc tế Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Hải Yến/TTXVN)

Ngày 10/11, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đón Đoàn đại biểu quốc tế Hàn Quốc cùng 20 đại sứ trẻ thuộc chương trình "Sihwa Lake Youth Ambassador 2026" tới thăm, giao lưu giáo dục môi trường và giao lưu văn hóa.

Sự kiện do Hiệp hội Đối tác Bền vững Hồ Sihwa, các Quỹ Thanh thiếu niên các thành phố Siheung, Ansan, Hwaseong và Tổ chức Korea Environment International (KEI) phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức.

Đón tiếp đoàn công tác về phía Vườn quốc gia Cúc Phương có Ban Giám đốc Vườn quốc gia, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ, đại diện Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, cùng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia. Chương trình còn có sự tham gia đồng hành của đại diện Ban Giám hiệu và 10 học sinh tiêu biểu đến Trường Trung học cơ sở Cúc Phương.

Chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi kết nối hai vùng sinh thái tiêu biểu của hai quốc gia: Lưu vực Hồ Sihwa - mô hình phục hồi thủy văn sinh thái hàng đầu Hàn Quốc và Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được mệnh danh là "thủ đô bảo tồn."

Sau quá trình học tập tiền trạm và chuẩn bị kỹ lưỡng tại Hàn Quốc, 20 thanh thiếu niên đại diện cho vùng Hồ Sihwa mang theo thông điệp về lịch sử phục hồi môi trường và ý thức bảo tồn đất ngập nước tới Việt Nam.

Việc gặp gỡ, giao lưu trực tiếp giữa 20 đại sứ trẻ Hàn Quốc và các học sinh Trường Trung học cơ sở Cúc Phương dưới tán rừng nguyên sinh không chỉ tạo không gian học thuật thực tiễn mà còn tôn vinh tinh thần đoàn kết quốc tế của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ hành tinh xanh.

Chương trình bao gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng và giàu ý nghĩa, kết hợp giữa lý thuyết sinh thái, khảo sát thực địa và giao lưu sáng tạo. Trong đó, học sinh hai nước trực tiếp tham quan các Chương trình cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã - nơi đang cứu hộ và chăm sóc nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

Tại Bảo tàng Cúc Phương, các đại sứ trẻ Hàn Quốc giới thiệu bài học kinh nghiệm về phục hồi chất lượng nước và sinh thái Hồ Sihwa, đồng thời tìm hiểu lịch sử tự nhiên đa dạng của Cúc Phương. Cùng với đó, các học sinh cùng tham gia vẽ tranh thông điệp môi trường, thi đấu thể thao hữu nghị và giao lưu văn hóa nghệ thuật, qua đó thắt chặt tình bạn và chia sẻ góc nhìn của tuổi trẻ về thiên nhiên.

Đại diện Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương nhấn mạnh, giáo dục môi trường là một trong những trụ cột di sản của Cúc Phương. Sự hội ngộ giữa đại diện thanh thiếu niên hai địa phương của hai nước minh chứng cho thông điệp “tình yêu thiên nhiên không có biên giới.”

Sự kiện còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa trong công tác giáo dục môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học giữa Vườn quốc gia Cúc Phương và các tổ chức đối tác quốc tế khác./.