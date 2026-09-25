Thúc đẩy giáo dục về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cho học sinh

Đại diện Bộ GD&ĐT và Suntory PepsiCo Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới. Ảnh: Đình Tuệ.

Sáng 25/9, Bộ GD&ĐT và Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai "Chương trình truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên" giai đoạn 2026 - 2029.

Thỏa thuận thiết lập khung khổ hợp tác trong giai đoạn mới, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Được Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004 và triển khai tại Việt Nam từ năm 2015, “MIZUIKU – Em yêu nước sạch” là nền tảng quan trọng của chương trình hợp tác giữa hai bên, từ giáo dục bảo vệ nguồn nước và vệ sinh môi trường đến việc mở rộng sang các nội dung phù hợp với những ưu tiên mới của ngành Giáo dục.

Ông Hoàng Đức Minh nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình hợp tác.

Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2029 không chỉ là mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn tăng tính thực tiễn và chiều sâu tác động, giúp người học từng bước hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ và ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe, môi trường và cộng đồng.

Trong đó, chương trình tiếp tục tập trung vào công tác truyền thông, giáo dục tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, nước sạch, vệ sinh trường học và bảo vệ môi trường, hướng tới tiếp cận khoảng 1,8 triệu học sinh tiểu học.

Các nội dung truyền thông, giáo dục về bảo tồn nguồn nước, vệ sinh trường học sẽ được lồng ghép phù hợp trong các môn học và trong các hoạt động ngoại khóa, đồng thời cũng được điều chỉnh phù hợp với thực tế; tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về hướng dẫn thực hành tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong trường học.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết.

Trong giai đoạn mới, chương trình mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục thể chất, tăng cường hoạt động thể thao và hình thành lối sống lành mạnh. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tăng cơ hội học tập qua trải nghiệm, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời hình thành những thói quen tích cực trong chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm với môi trường, cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất, chương trình dự kiến hỗ trợ triển khai các hoạt động thể thao, khuyến khích tăng cường vận động nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên và dự kiến hỗ trợ nâng cấp/bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể chất tại 5 - 10 trường đại học mỗi năm.

Theo thống kê từ ban tổ chức, sau hơn một thập kỷ triển khai tại Việt Nam, chương trình đã tiếp cận hơn 1 triệu học sinh, 21.000 giáo viên và 41.000 lớp học tại 34 tỉnh, thành phố, đồng thời hỗ trợ 214 công trình nước sạch và vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống cho khoảng 6 triệu người.

Tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy và học về tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để hướng dẫn các thầy cô giáo tiểu học sử dụng trong các hoạt động giáo dục và hoạt động trải nghiệm về tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, tạo nền tảng cho việc tiếp tục mở rộng chương trình trong các cơ sở giáo dục.

Hai bên cùng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029.

“Kết quả hợp tác thời gian qua là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công tư trong việc mang lại giá trị cho học sinh, giáo viên và nhà trường. Chúng tôi kỳ vọng giai đoạn hợp tác mới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các ưu tiên của ngành Giáo dục về sức khỏe học đường, giáo dục thể chất, giáo dục môi trường và phát triển toàn diện người học; đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp để chương trình ngày càng phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên”, ông Hoàng Đức Minh chia sẻ.