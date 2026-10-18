Thúc đẩy giáo dục STEAM, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc với Đại học Huế về triển khai giáo dục STEAM, định hướng tăng cường hợp tác doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đẩy mạnh giáo dục STEAM gắn với hợp tác doanh nghiệp, thực hành và đào tạo liên ngành là hướng đi quan trọng để Đại học Huế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển các lĩnh vực công nghệ, nông, lâm, ngư nghiệp và hướng tới phát triển bền vững.

Ngày 16/10, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Huế về tình hình triển khai giáo dục STEAM. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT. Về phía Đại học Huế có GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế; các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học Huế.

Buổi làm việc tập trung trao đổi định hướng phát triển mô hình đào tạo liên ngành, tăng cường gắn kết thực tiễn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thí điểm mô hình STEAM liên trường, liên ngành

Tại buổi làm việc, Đại học Huế báo cáo tổng quan tình hình triển khai giáo dục STEAM, đồng thời đề xuất được nghiên cứu thí điểm mô hình đào tạo liên trường, liên ngành; xây dựng cơ chế công nhận học phần, tín chỉ và chứng nhận năng lực ngắn hạn. Đơn vị cũng kiến nghị xem xét triển khai mô hình STEAM cấp đại học vùng tại Đại học Huế.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc.

GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc.

Để tạo nền tảng cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Đại học Huế đề xuất đầu tư có trọng điểm các phòng thí nghiệm STEAM và trí tuệ nhân tạo (AI) liên ngành, cùng hệ thống thiết bị, học liệu và phần mềm phục vụ giảng dạy. Việc xây dựng khung tham chiếu giáo dục STEAM trong giáo dục đại học, kết nối với giáo dục phổ thông và hỗ trợ thí điểm các chương trình đào tạo tài năng liên ngành cũng được đặt ra.

Những đề xuất này hướng đến mở rộng cơ hội học tập, tăng khả năng tiếp cận kiến thức và kỹ năng liên ngành, qua đó tạo điều kiện để sinh viên thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Hợp tác doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế cũng nêu những khó khăn trong triển khai giáo dục STEAM và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo. Trong đó, hợp tác doanh nghiệp được xác định là một hướng quan trọng nhằm đưa kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp đến gần hơn với nhu cầu thực tế.

Đại diện các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế nêu những khó khăn trong triển khai giáo dục STEAM và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo

Tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc, vận dụng kiến thức và từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn. Đây cũng là cơ sở để các cơ sở đào tạo cập nhật nhu cầu nhân lực, điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp hơn với thực tiễn.

Đối với các lĩnh vực công nghệ, nông, lâm, ngư nghiệp, sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động có ý nghĩa thiết thực trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng giá trị sản phẩm.

Đầu tư đào tạo, hướng đến phát triển bền vững

Bên cạnh giải pháp tăng cường hợp tác, đại diện các đơn vị đào tạo kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời nghiên cứu chính sách miễn, giảm học phí đối với các ngành nông, lâm, ngư nghiệp nhằm thu hút người học và đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng có vai trò quan trọng, giáo dục STEAM có thể tạo thêm điều kiện để phát triển tư duy liên ngành, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai cần gắn với nguồn lực đầu tư, chương trình đào tạo phù hợp và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.

Từ những kiến nghị tại buổi làm việc, việc phát triển giáo dục STEAM tại Đại học Huế cần được thúc đẩy theo hướng đồng bộ giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu xã hội. Khi nhà trường, doanh nghiệp và các bên liên quan cùng phối hợp, nguồn nhân lực được đào tạo sẽ có thêm cơ hội đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện đại, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị sản xuất. Đây là nền tảng quan trọng để gắn đổi mới giáo dục với mục tiêu phát triển xanh, bao trùm và bền vững./.