Thúc đẩy giáo dục phòng chống bệnh dại

Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận hơn 65.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời đào tạo 240 giáo viên và nhân viên y tế trường học.

Chương trình được triển khai với sự phối hợp giữa Boehringer Ingelheim Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh và các trường học tại địa phương.

Theo kế hoạch năm 2026, tại Tây Ninh, chương trình hướng đến 30.000 học sinh và đào tạo 116 giáo viên, nhân viên y tế trường học. Tại Đồng Tháp, các hoạt động dự kiến tiếp cận 35.000 học sinh và đào tạo 124 nhân sự thuộc hai nhóm này. Tổng cộng, hơn 65.000 học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức phòng chống bệnh dại, với sự hỗ trợ của đội ngũ 240 nhân sự được trang bị kiến thức thực tiễn để triển khai hoạt động giáo dục tại địa phương.

Các đội trình bày ý tưởng truyền đạt kiến thức phòng chống bệnh dại cho học sinh.

Năm 2025, chương trình đã đạt mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh dại cho 30.000 học sinh và đào tạo 119 giáo viên, nhân viên y tế tại 58 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tiếp nối kết quả đạt được, năm 2026, chương trình mở rộng sang Đồng Tháp, đồng thời tiếp tục triển khai tại Tây Ninh.

Bên cạnh việc đào tạo giáo viên và nhân viên y tế để truyền đạt kiến thức phòng bệnh, chương trình còn lồng ghép nội dung này vào hoạt động học tập thông qua các tài liệu phù hợp với lứa tuổi, như truyện, tờ thông tin và bài tập thực hành. Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức để chủ động bảo vệ bản thân mà còn có thể chia sẻ những điều đã học với gia đình, góp phần lan tỏa nhận thức phòng chống bệnh dại trong cộng đồng.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc với vùng da tổn thương hay niêm mạc. Khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bệnh chắc chắn gây tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh có thể được giảm thiểu đáng kể thông qua tiêm phòng cho chó, mèo, kiểm soát nguồn lây trên động vật và xử trí dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại gây ra khoảng 59.000 ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Tại Việt Nam, bệnh dại vẫn là thách thức đối với sức khỏe cộng đồng dù công tác phòng chống đã đạt được nhiều kết quả. Trong giai đoạn 2022-2025, cả nước ghi nhận hơn 90.000 trường hợp bị chó, mèo cắn hoặc cào và 323 ca tử vong do bệnh dại, tương đương trung bình 80,75 ca mỗi năm, cao hơn 8,8% so với mức bình quân 74,2 ca/năm trong giai đoạn 2017-2021. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại tại 21/34 tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam

Với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe động vật, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực phòng chống bệnh dại thông qua sáng kiến STOP Rabies. Bằng việc kết nối chuyên môn, giáo dục học đường và sự tham gia của các đối tác tại địa phương, chương trình hướng đến nâng cao hiểu biết về phòng bệnh cho thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích các gia đình và cộng đồng chủ động thực hiện những biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam chia sẻ: “Sứ mệnh của Boehringer Ingelheim không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thuốc và vắc-xin, mà còn hướng đến sự phát triển bền vững thông qua các hoạt động xã hội và môi trường mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Là một doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm và bề dày lịch sử trong lĩnh vực vắc-xin cho chó, bao gồm cả vắc-xin phòng bệnh dại, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào cuộc chiến toàn cầu chống lại căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa này. Việc mở rộng sáng kiến STOP Rabies đến Tây Ninh và Đồng Tháp trong năm 2026 là minh chứng cho nỗ lực của Boehringer Ingelheim Việt Nam trong việc đưa kiến thức phòng bệnh tới gần hơn với đại chúng, hướng đến mục tiêu giải quyết những thách thức y tế cộng đồng như bệnh dại, đồng thời tạo ra những thay đổi bền vững tại các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”.

Thông qua STOP Rabies, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận phòng chống bệnh dại gắn kết sức khỏe động vật, sức khỏe con người và sự tham gia của cộng đồng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp nhằm đóng góp vào mục tiêu loại trừ bệnh dại và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030.