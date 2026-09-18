Thúc đẩy giải pháp tối ưu hóa nguồn lực và quản trị dự án năng lượng sạch

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía Bộ Công thương có đại diện Cục Điều tiết Điện lực, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Về phía VCEA có Tiến sĩ Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong ngành năng lượng.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: P.K

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc chuyển đổi tư duy trong phát triển năng lượng nhằm giải “bài toán kép”: Vừa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vừa thực hiện cam kết chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: P.K

Phân tích sâu về vấn đề này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Một dự án năng lượng sạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi giải quyết đồng bộ các yếu tố về hạ tầng truyền tải, khả năng lưu trữ, phụ tải tiêu thụ và bảo vệ môi trường. Toàn ngành cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển từng dự án điện riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái năng lượng hoàn chỉnh theo vùng.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đề dẫn, chào mừng hội nghị - Ảnh: P.K

Từ thực tiễn địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị VCEA nghiên cứu, đề xuất hệ thống 5 sản phẩm chiến lược. Trong đó, tập trung xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả toàn diện vùng năng lượng; phát triển mô hình tối ưu hóa nguồn-lưới-lưu trữ-phụ tải; thúc đẩy năng lượng tái tạo gắn với khu công nghiệp; hoàn thiện bộ khung quản trị rủi ro vòng đời dự án và nghiên cứu cơ chế hình thành các cụm liên kết công nghiệp-năng lượng-dịch vụ.

Khẳng định mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung, đồng chí Lê Đức Tiến cam kết tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác thử nghiệm những mô hình mới, biến tiềm năng, tài nguyên thành động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Tiến sĩ Mai Duy Thiện, Chủ tịch VCEA phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: P.K

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp phân tích, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, rào cản đang ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án năng lượng sạch hiện nay.

Trong đó, nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế tài chính, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, giải quyết vướng mắc hạ tầng cho khu vực miền Trung, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới và nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong quá trình triển khai dự án nhằm tối ưu hóa nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới phát triển bền vững.

Dịp này, VCEA đã công bố quyết định và ra mắt Ban lãnh đạo Văn phòng đại diện tại Quảng Trị nhằm tạo cầu nối gắn kết chính quyền, doanh nghiệp và các nhà khoa học.