Thúc đẩy giải ngân vốn vay JICA tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại; đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam; Hội sở chính và các chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); đại diện Sở Tài chính và các Ban Quản lý dự án thuộc 8 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Trước đó, ngày 1/5/2026, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ký kết với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hai thỏa thuận vay vốn. Trong đó, Thỏa thuận vay số VN25-P1 dành cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc tại các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, được triển khai trên địa bàn 4 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng và Tuyên Quang. Thỏa thuận vay số VN24-P1 được ký kết để thực hiện Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tại 5 tỉnh: Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Cả hai thỏa thuận vay chính thức có hiệu lực từ ngày 14/8/2026, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai các thủ tục tiếp theo, tổ chức thực hiện dự án và giải ngân nguồn vốn theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Yến Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc chuẩn bị điều kiện cần thiết để sẵn sàng rút vốn ngay sau khi các thỏa thuận vay có hiệu lực. Đồng thời nhấn mạnh, việc thống nhất và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ ngay từ giai đoạn đầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế sai sót, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai dự án.

Cán bộ chuyên môn của Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại truyền đạt 4 chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ chuyên môn của Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại đã truyền đạt 4 chuyên đề nghiệp vụ trọng tâm, gồm: hướng dẫn chi tiết công tác lập kế hoạch vốn hằng năm của dự án bảo đảm sát với tiến độ thực tế; hướng dẫn các Ban quản lý dự án quy trình, thủ tục quản lý và sử dụng tài khoản tạm ứng từ nguồn vốn vay JICA; cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật mới nhất về quản lý vay lại vốn vay nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn cơ chế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính các địa phương trong công tác đối chiếu số liệu rút vốn, nhận nợ và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn JICA.

Đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Hội nghị là dịp để các địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án và giải ngân vốn vay. Qua đó, bảo đảm nguồn vốn vay JICA được quản lý, sử dụng đúng quy định, công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bên cạnh nội dung tập huấn, hội nghị dành thời gian để đại diện cơ quan quản lý trung ương, các địa phương, ngân hàng phục vụ và nhà tài trợ JICA trực tiếp trao đổi những khó khăn, vướng mắc giải đáp, nhất là trong quá trình lập hồ sơ rút vốn, phối hợp đối chiếu số liệu nợ. Qua đó, góp phần giúp các đơn vị nắm chắc quy trình, chủ động phòng ngừa sai sót nghiệp vụ trong quá trình thực hiện.

Thông qua hoạt động tập huấn, năng lực quản lý tài chính của các địa phương từng bước được nâng cao, góp phần thúc đẩy tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện dự án trong năm 2027 và những năm tiếp theo.