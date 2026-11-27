Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng chủ trì Hội thảo.

Cần nhìn nhận ESG là vấn đề có tính hệ thống

Chia sẻ tại Hội thảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hộiTạ Đình Thi nhấn mạnh, thực tiễn xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về môi trường cho thấy cần nhìn nhận ESG không chỉ là một bộ tiêu chí dành cho doanh nghiệp, mà còn là một vấn đề có tính hệ thống, đòi hỏi sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi, trước hết, pháp luật về môi trường tạo ra ngưỡng tuân thủ tối thiểu mà mọi doanh nghiệp phải thực hiện. ESG có thể mở rộng phạm vi quản trị vượt ra ngoài yêu cầu tuân thủ đó, thông qua việc doanh nghiệp chủ động xác định mục tiêu giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, quản lý tài nguyên, đánh giá rủi ro khí hậu và công khai kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, hiệu quả thực thi pháp luật có ý nghĩa quyết định đối với tính thực chất của ESG. Nếu trách nhiệm môi trường không được xác định rõ, dữ liệu không được chuẩn hóa và hoạt động kiểm tra, giám sát chưa đủ hiệu quả, sẽ xuất hiện nguy cơ doanh nghiệp công bố thông tin thiếu nhất quán hoặc coi ESG như một hoạt động truyền thông thay vì một phần của quản trị.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cũng cho rằng, cần nhận thức năng lực thực hành ESG giữa các doanh nghiệp rất khác nhau. Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và doanh nghiệp thuộc những ngành có cường độ phát thải cao thường chịu áp lực lớn hơn về công bố dữ liệu, kiểm kê phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về nhân lực, tài chính, công nghệ và khả năng tiếp cận chuyên gia. Do vậy, thúc đẩy ESG cần kết hợp hài hòa giữa yêu cầu bắt buộc và cơ chế khuyến khích; giữa kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện; giữa trách nhiệm của doanh nghiệp với trách nhiệm kiến tạo môi trường chính sách của Nhà nước.

Để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và thúc đẩy thực hành ESG tại Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đề xuất cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng đồng bộ, minh bạch và có tính dự báo; bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định liên quan đến môi trường, đầu tư, năng lượng, tài nguyên, tài chính và quản trị doanh nghiệp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và lộ trình thực hiện.

Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ hướng dẫn thực hành và công bố thông tin ESG phù hợp với điều kiện Việt Nam; gắn chính sách ESG với các cơ chế thúc đẩy chuyển đổi xanh; nâng cao hiệu quả giám sát và theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, doanh nghiệp và cộng đồng; phát huy vai trò lập pháp, giám sát, quản lý, phản biện xã hội và tự quản trị của doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm sự tham gia thực chất của người dân trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách môi trường. Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao năng lực thực hành ESG, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

PGS.TS. Mai Quang Vinh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn KHCN & Chuyển đổi số, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng thư ký Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh cho rằng, để phát triển bền vững trở thành hành động xã hội rộng khắp, cần hình thành cơ chế phối hợp dựa trên bốn chủ thể: Mặt trận Tổ quốc – Chính quyền – Doanh nghiệp – Nhân dân, với trách nhiệm rõ ràng, đồng thời phát huy vai trò hỗ trợ của các nhà khoa học, tổ chức xã hội, cơ sở đào tạo và tổ chức tài chính.

PGS.TS. Mai Quang Vinh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn KHCN & Chuyển đổi số, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng thư ký Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò tập hợp, kết nối, vận động, giám sát và phản biện xã hội; chính quyền giữ vai trò kiến tạo thể chế, tổ chức thực hiện và bảo đảm điều kiện phát triển; doanh nghiệp và hợp tác xã là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế và thực hiện đổi mới phương thức sản xuất;Nhân dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là người thụ hưởng và giám sát kết quả phát triển.

"Một chương trình phát triển bền vững chỉ có thể thành công khi người dân thấy rõ lợi ích thiết thực: Chi phí sinh hoạt được tiết giảm; môi trường sống an toàn hơn; việc làm và thu nhập ổn định hơn; khả năng ứng phó với thiên tai tốt hơn.Lợi ích của Nhân dân phải là thước đo quan trọng nhất của hiệu quả phát triển bền vững", PGS.TS. Mai Quang Vinh nhấn mạnh.

Từ cách tiếp cận trên, ông kiến nghị cầnxây dựng và thực hiện quy chế phối hợp về phát triển bền vững tại từng địa phương; xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững và thực hành ESG đơn giản, phù hợp từng đối tượng. Bên cạnh đó, xây dựng những mô hình thực hành phát triển bền vững từ cơ sở, có khả năng nhân rộng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu phục vụ quản trị và giám sát; gắn phát triển bền vững với cơ chế tài chính, khuyến khích kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng rõ ràng, nhất quán và khả thi

Ông Nguyễn Quang Huân, ĐBQH Khóa XV, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam cho rằng, đối với Việt Nam, vấn đề cốt lõi không chỉ là nâng cao nhận thức, mà còn là hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng rõ ràng, nhất quán và khả thi, tạo điều kiện để các chủ thể thực hành ESG phù hợp với năng lực và đặc thù của mình. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, giới khoa học và cộng đồng.

Ông Nguyễn Quang Huân đề xuất nghiên cứu xây dựng Khung ESG quốc gia theo hướng kết nối các chính sách hiện hành, tạo nền tảng tham chiếu chung cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các chủ thể liên quan. Khung này cần được xây dựng trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành, đánh giá tác động chính sách và tham vấn rộng rãi các nhóm chịu ảnh hưởng. Trong quá trình đó, cần bảo đảm sự hài hòa giữa thông lệ quốc tế và điều kiện trong nước, giữa mục tiêu quản lý và yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với Việt Nam, vấn đề cốt lõi không chỉ là nâng cao nhận thức, mà còn là hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng rõ ràng, nhất quán và khả thi, tạo điều kiện để các chủ thể thực hành ESG phù hợp với năng lực và đặc thù của mình

Bên cạnh đó, cần ưu tiên xây dựng và thử nghiệm bộ tiêu chí ESG cho một số ngành có tác động lớn đến môi trường, xã hội, có vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế hoặc chịu áp lực cao từ chuỗi cung ứng quốc tế. Có thể xem xét các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng, cấp nước và môi trường, sản xuất hàng xuất khẩu, nông nghiệp và tài chính. Việc lựa chọn ngành ưu tiên cần dựa trên đánh giá mức độ tác động, yêu cầu thị trường, khả năng thu thập dữ liệu và tính khả thi của quá trình triển khai.

Trong mỗi ngành, bộ tiêu chí cần xác định một nhóm chỉ tiêu nền tảng và các chỉ tiêu chuyên biệt. Các chỉ tiêu phải có định nghĩa rõ ràng, phương pháp đo lường, nguồn dữ liệu, đơn vị chịu trách nhiệm và chu kỳ đánh giá. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp biết cần bắt đầu từ đâu và cơ quan quản lý có cơ sở đánh giá kết quả.

Ông Nguyễn Quang Huân cũng cho rằng, để ESG không dừng lại ở tuyên bố, cần từng bước hoàn thiện hệ thống đo lường và công bố thông tin theo nguyên tắc: đúng nội dung, đúng đối tượng, đúng mức độ và có khả năng kiểm chứng.

TS. Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam đề xuất hoàn thiện khuôn khổ chính sách ESG theo lộ trình phù hợp quy mô, đặc thù ngành và năng lực doanh nghiệp; ưu tiên các chỉ tiêu thiết thực, có khả năng đo lường và kiểm chứng. Đồng thời, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng xanh, tài chính bền vững và các cơ chế đầu tư cho hạ tầng thiết yếu, đặc biệt đối với cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Cơ chế giá và hỗ trợ xã hội cần được thiết kế đồng bộ để vừa bảo vệ người dân vừa bảo đảm nguồn lực duy trì dịch vụ.

TS. Nguyễn Ngọc Điệp cũng cho rằng cần khuyến khích xây dựng bộ chỉ tiêu ESG tham khảo theo ngành, trên cơ sở kế thừa dữ liệu vận hành hiện có. Đối với cấp thoát nước, có thể nghiên cứu các nhóm chỉ tiêu về hiệu quả tài nguyên, năng lượng, phát thải, chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận, an toàn lao động, minh bạch tài chính và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, ưu tiên thí điểm tự nguyện tại một số doanh nghiệp có điều kiện phù hợp; đánh giá kết quả thực hiện và chi phí tuân thủ trước khi xem xét nhân rộng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm; phát huy vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp và tổ chức nghiên cứu trong hỗ trợ doanh nghiệp và phản biện chính sách.

TS. Nguyễn Ngọc Điệp nhấn mạnh, ESG chỉ có ý nghĩa khi những cam kết được chuyển hóa thành kết quả có thể đo lường: tài nguyên được sử dụng hiệu quả hơn, môi trường được cải thiện, dịch vụ thiết yếu an toàn và công bằng hơn, quản trị minh bạch và có trách nhiệm hơn.

Đối với ngành cấp thoát nước, trách nhiệm của doanh nghiệp cần đi cùng thể chế phù hợp, chính sách giá và cơ chế tài chính bền vững, cũng như sự tham gia của hiệp hội và cộng đồng.