Thúc đẩy đưa sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử

Từ làng nghề truyền thống đến không gian kinh doanh số

Chuyển đổi theo xu hướng bán hàng trực tuyến, nhiều cơ sở sản xuất tại Hà Nội đã chủ động giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, ứng dụng điện tử và các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Những sản phẩm như gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái hay điêu khắc gỗ Sơn Đồng đang có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa phương, kể cả người mua ở thị trường quốc tế.

Tại Bát Tràng, các sản phẩm gốm sứ đã được quảng bá và tiếp thị trên những nền tảng điện tử, góp phần giúp hoạt động tiêu thụ thuận lợi hơn. Kênh bán hàng trực tuyến hiện chiếm khoảng 26% tổng doanh thu của làng nghề này. Ở Vạn Phúc, các cơ sở sản xuất lụa cũng tích cực đưa sản phẩm lên sàn TMĐT với nhãn hiệu chung “Lụa Vạn Phúc”.

Việc bán hàng trực tuyến còn tạo động lực để nghệ nhân, cơ sở sản xuất thay đổi cách giới thiệu sản phẩm. Nghệ nhân Ưu tú Vũ Như Quỳnh (làng nghề gốm Bát Tràng) cho rằng, để thích ứng với thói quen tiêu dùng mới, nghệ nhân không chỉ giữ nghề truyền thống mà còn phải chủ động đổi mới, học cách kể câu chuyện sản phẩm, làm truyền thông và marketing. Câu lạc bộ “Triệu Views” tại Bát Tràng là một ví dụ về nỗ lực đưa sản phẩm lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số.

Ở góc độ phát triển thị trường, ông Trịnh Quốc Đạt - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đánh giá, việc đưa sản phẩm lên các sàn TMĐT có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Theo ông, kết hợp giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại hội chợ với quảng bá, bán hàng trên môi trường điện tử là hướng đi đáng chú ý đối với các nhà sản xuất, nghệ nhân và doanh nghiệp làng nghề.

Đặc biệt, với hàng thủ công mỹ nghệ, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở công năng hay giá bán, mà còn gắn với chất liệu, kỹ thuật chế tác, lịch sử làng nghề và bàn tay người thợ. Vì vậy, môi trường số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ mà còn tạo điều kiện giới thiệu những giá trị văn hóa, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Nghệ nhân Hà Thị Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cho rằng, phát triển các trung tâm thiết kế, sáng tạo gắn với chuyển đổi số là hướng đi cần thiết để hỗ trợ làng nghề tiếp cận công nghệ mới và mở rộng thị trường. Theo định hướng này, các trung tâm có thể phát triển theo mô hình “trung tâm số”, nơi sản phẩm được số hóa, chuẩn hóa thông tin và giới thiệu chuyên nghiệp tới các đối tác trong và ngoài nước.

Hà Nội mở rộng kênh tiêu thụ cho sản phẩm làng nghề

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề được Thành phố xác định là một khâu đột phá trong bối cảnh đầu ra cho nông sản, đặc sản địa phương còn gặp khó khăn. Hà Nội đã phát triển các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy kết nối với các sàn TMĐT như Shopee, Tiki và Lazada để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Theo Kế hoạch số 163/KH-UBND về triển khai Chương trình OCOP TP Hà Nội năm 2026, Thành phố chú trọng quảng bá câu chuyện sản phẩm gắn với văn hóa, di sản và con người Thủ đô; kết nối sản phẩm với các đơn vị phân phối, sàn TMĐT trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ bán hàng trực tuyến và livestream. Định hướng này đang được cụ thể hóa tại cấp cơ sở. Tại xã Hồng Sơn, địa phương đặt mục tiêu rà soát, lựa chọn tối thiểu 10 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng đủ điều kiện quảng bá; xã phấn đấu hỗ trợ đưa ít nhất 5 sản phẩm lên sàn TMĐT.

Để thực hiện, xã chú trọng hướng dẫn các chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, video và câu chuyện sản phẩm; bổ sung mã số, mã vạch, thông tin truy xuất nguồn gốc cùng những điều kiện cần thiết để xây dựng gian hàng điện tử. Qua đó, việc đưa sản phẩm lên sàn không chỉ dừng ở khâu giới thiệu, quảng bá mà còn gắn với nâng cao năng lực kinh doanh của các cơ sở sản xuất.

Đáng chú ý, ngày 7/10/2026, TikTok Shop phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội công bố chương trình “Hà Nội Vươn Mình”, hướng tới triển khai mô hình “Xã, Phường TMĐT” trên địa bàn 126 xã, phường của Thủ đô.

Theo đánh giá, nếu được triển khai hiệu quả, mô hình này có thể tạo thêm điều kiện để các hộ sản xuất, cơ sở làng nghề và chủ thể OCOP tiếp cận công cụ bán hàng số, học cách quảng bá sản phẩm và từng bước mở rộng tệp khách hàng. Việc đưa TMĐT tới cấp xã, phường cũng giúp hoạt động hỗ trợ gần hơn với những cơ sở sản xuất vốn không có nhiều nguồn lực để tự xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến.