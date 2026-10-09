Thúc đẩy du lịch, phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa

Du lịch hướng tới cán đích đón 25 triệu lượt khách quốc tế

Theo Bộ VHTTDL, trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7-9-2026 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 299/NQ-CP ngày 29-9-2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp họp báo thường kỳ quý III-2026 của Bộ VHTTDL. Ảnh: Trần Huấn

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản tiếp tục được chú trọng. Ở lĩnh vực điện ảnh, Bộ ban hành các văn bản hợp nhất quy định về mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh, tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc và triển khai Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Bộ cũng ký biên bản ghi nhớ về việc tổ chức Những ngày Phim Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 và Những ngày Phim Nga tại Việt Nam năm 2027.

Thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng chú ý khi giành tổng cộng 428 huy chương tại các giải thể thao quốc tế trong quý III, gồm 183 Huy chương vàng, 96 Huy chương bạc và 149 Huy chương đồng. Đội tuyển bóng đá quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư (ASEAN Cup). Cùng với đó, Bộ tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự các sự kiện thể thao quốc tế và triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Du lịch tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Tháng 9-2026, Việt Nam đón hơn 1,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, lượng khách quốc tế đạt hơn 17,68 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, bằng 70,7% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Khách du lịch nội địa trong 9 tháng ước đạt 126 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, bằng 77,6% kế hoạch năm.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy trao đổi tại cuộc họp báo. Ảnh: Trần Huấn

Trao đổi về khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết, Bộ VHTTDL đã giao nhiệm vụ cho các địa phương trọng điểm du lịch. Theo ông Phạm Văn Thủy, thời gian cao điểm đón khách quốc tế thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Ngành du lịch sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách và đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, trong đó có Trung Quốc.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh số lượng khách, ngành cần chú trọng khả năng chi tiêu, thời gian lưu trú và chất lượng trải nghiệm. Phát triển sản phẩm hấp dẫn, khuyến khích du khách lưu trú dài ngày, tăng mức chi tiêu, kết hợp chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Trong quý IV-2026, Bộ VHTTDL xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho toàn ngành. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật thuộc lĩnh vực quản lý, gồm Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Thư viện, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí; đồng thời hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét theo kế hoạch.

Trong quý IV-2026, Bộ VHTTDL xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng phát triển mới cho toàn ngành, trong đó sẽ đưa du lịch sớm về đích. Ảnh: Trần Huấn

Cùng với việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa, du lịch, Bộ tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Việc huy động nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Trong lĩnh vực di sản, Bộ dự kiến trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV - Lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản”; tiếp tục bảo vệ hồ sơ Mo Mường đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống và chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa sẽ được triển khai theo kế hoạch.

Đối với du lịch, Bộ tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 263/NQ-CP, triển khai các giải pháp tăng trưởng gắn với mục tiêu hai con số, thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2026-2027 và phối hợp tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Bộ VHTTDL đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành.