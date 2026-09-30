Thúc đẩy dòng vốn quốc tế vào Việt Nam

Standard Chartered trao đổi hai Biên bản ghi nhớ chiến lược với HDBank và Tập đoàn EQuest hướng tới huy động hơn một tỷ đô la Mỹ từ các nguồn lực quốc tế.

Hơn 1 tỷ USD từ hai thỏa thuận chiến lược

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Standard Chartered đã trao đổi hai biên bản ghi nhớ chiến lược với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Tập đoàn EQuest, hướng tới huy động hơn một tỷ USD từ các nguồn lực quốc tế, qua đó tăng cường kết nối Việt Nam với nguồn vốn, nhà đầu tư và cơ hội kinh doanh toàn cầu.

Theo thỏa thuận thứ nhất, Chi nhánh Ngân hàng Standard Chartered tại New York, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) và HDBank đã thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm mở rộng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế quy mô lớn.

Trên nền tảng đó, các bên sẽ tăng cường phối hợp trong các giải pháp huy động vốn trên thị trường quốc tế và thanh toán bù trừ bằng USD; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, thanh toán và ngoại hối, cũng như thúc đẩy các kết nối kinh doanh và tài trợ xuyên biên giới trong mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Standard Chartered.

Theo thỏa thuận thứ hai, Ngân hàng Standard Chartered, hoạt động thông qua Chi nhánh New York, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục EQuest và EQuest Capital thống nhất triển khai bảy sáng kiến chiến lược và huy động hàng trăm triệu USD từ các nguồn lực quốc tế để phát triển hạ tầng giáo dục và tăng cường hợp tác với các tổ chức hàng đầu trên thế giới, bao gồm các trường đại học Hoa Kỳ.

Mở rộng cánh cửa ra thị trường vốn quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến công tác vừa qua tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Standard Chartered với Việt Nam, trong đó có các hoạt động kết nối với nhà đầu tư quốc tế, hỗ trợ công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia và trao đổi kinh nghiệm về thị trường vốn quốc tế. Bộ trưởng đề nghị Standard Chartered tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Chính phủ, Bộ Tài chính trong quá trình hướng tới mục tiêu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Đầu tư.

Đại diện Standard Chartered đánh giá cao những tiến triển của Việt Nam trong cải thiện nền tảng kinh tế vĩ mô và tái khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn, hội nhập tài chính quốc tế và nâng cao khả năng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu.

Trao đổi về khả năng Chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế khi điều kiện phù hợp, Standard Chartered nhận định bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều bất định, chi phí đi vay có thể chịu tác động của lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, kỳ vọng lạm phát, diễn biến địa chính trị và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo Standard Chartered, các nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc của Việt Nam hiện nay đang tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Standard Chartered cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ các thông lệ quốc tế tốt nhất, cung cấp thông tin cập nhật về thị trường vốn quốc tế và hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trong buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered.

Các hoạt động này tiếp nối vai trò của Standard Chartered trong việc kết nối Việt Nam với nguồn vốn quốc tế. Ngân hàng đã hỗ trợ Chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 1 tỷ USD vào năm 2014, thu hút nhu cầu đăng ký mua lên tới 10,6 tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực tư nhân, kể từ đầu năm 2026, Standard Chartered đã hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính Việt Nam huy động khoảng 3,3 tỷ USD trên thị trường quốc tế; tổng giá trị dự kiến đạt gần 7 tỷ USD vào cuối năm.

Ba động lực cho Việt Nam 2045

Ngày 23/9 tại New York, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan của Việt Nam, tổ chức tọa đàm doanh nghiệp cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Với chủ đề “Việt Nam 2045 và xa hơn: Kiến tạo các động lực tăng trưởng trong tương lai”, tọa đàm quy tụ lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ để trao đổi về các ưu tiên phát triển dài hạn của Việt Nam và cơ hội làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ.

Theo USABC, cuộc thảo luận tập trung vào những động lực chiến lược có thể hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi thành nền kinh tế thu nhập cao, dựa trên đổi mới sáng tạo. Trong đó, một trọng tâm là thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh công nghiệp, qua đó hỗ trợ Việt Nam chuyển từ một cứ điểm sản xuất thành một trung tâm mạnh về công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trọng tâm thứ hai là đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và đầu tư vào các hạ tầng chiến lược cần thiết để duy trì phát triển dài hạn. Cùng với đó, các đại biểu thảo luận về việc củng cố thị trường vốn, nâng cao chất lượng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt, qua đó huy động nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của khu vực tư nhân Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Ông cho rằng vẫn còn nhiều cơ hội đáng kể để tiếp tục mở rộng hợp tác; nhấn mạnh những thành tựu hiện nay mới chỉ là sự khởi đầu của một quan hệ đối tác sâu rộng hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp tiên tiến; đồng thời nhấn mạnh vai trò của USABC như một cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước và làm nổi bật vị thế của Việt Nam là một thành viên năng động của ASEAN với tiềm năng to lớn.

Tại tọa đàm trên, Standard Chartered đã nêu các ưu tiên nhằm huy động nguồn vốn đa dạng, dài hạn và có chi phí cạnh tranh để thúc đẩy các mục tiêu về hạ tầng, chuyển dịch năng lượng và công nghệ của Việt Nam.

Dựa trên kinh nghiệm toàn cầu và quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam, Standard Chartered đề xuất ba ưu tiên trong thời gian tới, gồm tiếp tục phát triển chiều sâu thị trường vốn Việt Nam thông qua việc xây dựng đường cong lợi suất chuẩn bằng USD có tính thanh khoản cho trái phiếu chính phủ, trên cơ sở phát hành trái phiếu quốc tế thường xuyên; tiếp tục củng cố hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam với mục tiêu đạt mức Đầu tư; và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để thu hút nguồn vốn quốc tế đáng kể, và việc duy trì sự hiện diện thường xuyên trên thị trường vốn quốc tế sẽ là chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển liên tục của cả thị trường trái phiếu chính phủ và thị trường vốn Việt Nam”.

Standard Chartered cho biết sẽ tiếp tục phát huy năng lực về thị trường vốn, mạng lưới toàn cầu và khả năng kết nối với nhà đầu tư quốc tế để hỗ trợ các mục tiêu của Chính phủ, qua đó góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu.