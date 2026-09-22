Thúc đẩy dòng vốn dài hạn qua thông qua các quỹ đầu tư

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, cho biết cùng với sự phát triển của TTCK, ngành quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam cũng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường vốn.

Tính đến cuối tháng 6, Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ và 141 quỹ đầu tư chứng khoán. Tính cả danh mục ủy thác đầu tư, tổng tài sản do các công ty quản lý quỹ quản lý đạt khoảng 846.000 tỷ đồng, tương đương 32,5 tỷ USD.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LƯU THỦY

Sự phát triển của các quỹ mở và quỹ đầu tư mô phỏng (ETF) đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng lựa chọn đầu tư cho nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của hoạt động đầu tư chuyên nghiệp. Hiện quỹ mở và quỹ đầu tư mô phỏng chiếm khoảng 80% tổng giá trị tài sản ròng nhờ những ưu thế về thanh khoản, tính linh hoạt trong phân bổ danh mục và mức độ minh bạch.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: LƯU THỦY

Tuy nhiên, Chủ tịch UBCKNN cũng lưu ý, trong giai đoạn tới không thể chỉ đặt mục tiêu tăng quy mô tài sản quản lý mà yêu cầu quan trọng hơn là nâng chất lượng dòng vốn, năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp và khả năng đóng góp của ngành quỹ đối với thị trường tài chính.

Do đó, thời gian tới, UBCKNN sẽ tập trung vào một số giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy ngành quỹ phát triển thực chất, chuyên nghiệp và bền vững. Trọng tâm giai đoạn tới là từng bước chuyển dịch nhà đầu tư từ ngắn hạn sang dài hạn, từ trực tiếp giao dịch sang ủy thác cho các tổ chức chuyên nghiệp và từ quyết định theo cảm tính sang đầu tư có kỷ luật.

Tại sự kiện, UBCKNN đã tổ chức vinh danh các quỹ hoạt động hiệu quả và quỹ đầu tư tiêu biểu với 7 nhóm hạng mục gồm: quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng, quỹ ETF, quỹ ESG, quỹ hưu trí và quỹ mở có tốc độ phát triển cơ sở nhà đầu tư nhanh nhất.