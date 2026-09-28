Thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn minh trên thế giới

Bà Tôn Xuân Lan, nguyên Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, tuyên bố khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc năm 2026. (Ảnh: Dazhong Xinwen)

Ngày 28/9, tại thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Ni Sơn về văn minh thế giới lần thứ XII, với sự tham dự của hơn 340 đại biểu, khách mời đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung thảo luận về 4 nhóm chủ đề chính: Giá trị đương đại và ý nghĩa thế giới của Nho học, Khả năng phục hồi văn minh và quản trị toàn cầu, Đối thoại tư tưởng và hội nhập văn minh; Trí tuệ nhân tạo và sự hòa hợp toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn, bà Tôn Xuân Lan, nguyên Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, nhấn mạnh thế giới ngày nay đang đứng trước những biến động chưa từng có, cộng đồng quốc tế khao khát một thế giới hòa bình, phát triển, hợp tác cùng thắng và công bằng; đồng thời, khẳng định vai trò của việc đối thoại văn minh trong việc tăng cường hiểu biết và nhận thức chung giữa các quốc gia, phát huy những giá trị, triết lý quan trọng có giá trị phổ quát trong các nền văn hóa truyền thống.

Đại diện nước chủ nhà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường giao lưu, học hỏi, chấp nhận sự khác biệt, xây dựng các nền tảng đối thoại đa tầng nấc, nhất là trong giới trẻ, để hoàn thiện nền quản trị toàn cầu trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu văn minh nhân loại, đóng góp nhiều hơn vào sự tiến bộ của cả thế giới.

Kể từ khi thành lập vào năm 2010, Diễn đàn Ni Sơn về Văn minh thế giới hướng đến việc phá bỏ rào cản thông qua học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh và xây dựng sự đồng thuận thông qua đối thoại tư tưởng. Diễn đàn năm nay đã đưa trí tuệ nhân tạo vào các chủ đề cốt lõi, xác định chính xác tọa độ giá trị của nhân văn và văn minh trong kỷ nguyên AI đang phát triển nhanh chóng giữa làn sóng tiến bộ công nghệ.

Diễn đàn diễn ra đến hết ngày 29/9, với 2 phiên báo cáo đề dẫn, 2 phiên phỏng vấn cấp cao, 8 phiên đối thoại theo nhóm và 3 diễn đàn song song.

* Sáng cùng ngày, Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc năm 2026 cũng đã diễn ra tại thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Các nghi thức truyền thống tại Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc năm 2026. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đây là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Khổng Tử cũng như những giá trị của học thuyết Nho giáo do ông sáng lập, với tầm ảnh hưởng rộng lớn ở Trung Quốc và trên thế giới, gợi mở những phương hướng nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu, những bài toán mà nhân loại đang đối mặt trong thời đại ngày nay.

Nghi thức kỷ niệm 2.577 năm Ngày sinh của Khổng Tử. (Ảnh: BTC)

Nghi thức kỷ niệm 2.577 năm Ngày sinh của Khổng Tử. (Ảnh: BTC)

Khung cảnh lễ hội náo nhiệt tại mảnh đất quê hương Khổng Tử. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trong khuôn khổ của Tuần lễ với chủ đề "Nhân Lễ thiên hạ, Hòa Hợp đại đồng", từ nay đến hết ngày 7/10, hàng loạt sự kiện văn hóa sẽ diễn ra, trong đó có các nghi lễ kỷ niệm 2.577 năm Ngày sinh của Khổng Tử. Đây được ví như một bữa tiệc văn hóa, nhằm bắc nhịp cầu giao lưu giữa các nền văn minh, đóng góp những giải pháp thiết thực và bao trùm cho một tương lai phát triển thịnh vượng của nhân loại.